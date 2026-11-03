Πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες σε όλη τη χώρα την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026

Πτώση της θερμοκρασίας θα σημειωθεί σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, καθώς ο καιρός θα είναι βροχερός σε αρκετές περιοχές της χώρας. Καταιγίδες και έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα δυτικά και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας, καθώς και στο Αιγαίο. Παράλληλα, οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στα πελάγη, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πρόγνωση για βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα

Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του meteo.gr, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα και με μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης σε συγκεκριμένες περιοχές.

Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιωτικά τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Πιθανές χαλαζοπτώσεις και αυξημένη σκόνη

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, χαλαζοπτώσεις είναι πιθανό να εκδηλωθούν κυρίως σε θαλάσσια και παράκτια τμήματα. Επίσης, κατά τόπους στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά αναμένονται παρόμοια φαινόμενα. Μέχρι το βράδυ, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Ανατολικό Αιγαίο και σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις σκόνης θα διατηρηθούν αυξημένες σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, επηρεάζοντας σημαντικά και την περιοχή της Κρήτης.

Η θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε πολλές περιοχές. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, οι τιμές θα είναι από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία, το θερμόμετρο θα δείξει από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιονίου, οι τιμές θα είναι από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, η θερμοκρασία θα φτάσει από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη, οι τιμές θα κυμανθούν από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυροί άνεμοι και αλλαγές στο Ιόνιο

Οι άνεμοι θα παρουσιάσουν αυξημένες εντάσεις σε πολλά θαλάσσια τμήματα. Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με παρόμοιες εντάσεις.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ. Ωστόσο, προοδευτικά μετά το μεσημέρι, οι άνεμοι στο Ιόνιο θα παρουσιάσουν εξασθένηση και θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στην αρχή της ημέρας και τις μεσημεριανές ώρες. Τα φαινόμενα ενδέχεται παροδικά να είναι έντονα και να συνοδευτούν από παροδική χαλαζόπτωση. Τις απογευματινές ώρες, ο καιρός στην περιοχή θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, ενώ πιθανώς τοπικά στα θαλάσσια τμήματα να φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 19-20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης, αναμένονται βροχές κατά περιόδους, με βελτίωση του καιρού να παρατηρείται το απόγευμα. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: Newsit