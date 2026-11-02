Κακοκαιρία Agneta: Μηνύματα 112 σε Θεσπρωτία, Πρέβεζα και Ιόνιο για ισχυρές καταιγίδες

Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112 εστάλησαν διαδοχικά στα κινητά τηλέφωνα κατοίκων σε Πρέβεζα, Θεσπρωτία και νησιά του Ιονίου, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας έως τις πρωινές ώρες. Η ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης γίνεται λόγω της κακοκαιρίας Agneta, η οποία ήδη πλήττει τις δυτικές περιοχές της χώρας. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας.

Ενεργοποίηση του 112 σε δυτικές περιοχές

Συγκεκριμένα, μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, καθώς και στα νησιά Κέρκυρα, Παξοί, Αντίπαξοι και Διαπόντια Νησιά. Οι ειδοποιήσεις εκδόθηκαν λίγο μετά τις 22:00 για τη Θεσπρωτία και ακολούθησαν λίγη ώρα αργότερα για την Πρέβεζα και τα νησιά του Ιονίου.

Το περιεχόμενο των μηνυμάτων ήταν σαφές: «Στην περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας/Πρεβέζης/Στα νησιά Κέρκυρα, Παξών, Αντιπαξών & Διαπoντίων Νήσων, από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». Αυτή η σύσταση υπογραμμίζει τον κίνδυνο που εγκυμονούν τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας Agneta

Η κακοκαιρία Agneta έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις δυτικές περιοχές της χώρας, με ιδιαίτερη ένταση στην Ήπειρο και τα νησιά του Ιονίου. Το πέρασμα των σφοδρών καιρικών φαινομένων αναμένεται να επεκταθεί αύριο, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, σε ολόκληρη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα Δωδεκάνησα θα βρίσκονται σε κατάσταση Red Code αύριο Τρίτη, ενώ η Κρήτη κινδυνεύει επίσης από πλημμύρες. Γενικότερα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά, με πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Περιοχές σε κατάσταση Red Code

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, για τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026, αρκετές περιφέρειες και περιφερειακές ενότητες. Αυτές περιλαμβάνουν την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσων.

Η απόφαση για την κήρυξη αυτών των περιοχών σε Red Code ελήφθη λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ιδιαίτερα έντονα φαινόμενα, για τα οποία έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση, αναμένονται στο Ανατολικό Αιγαίο, από τη Χίο και νοτιότερα, καθώς και στα Δωδεκάνησα, έως αργά το βράδυ της Δευτέρας. Στο Ιόνιο, την Κέρκυρα, τους Παξούς και κυρίως στα παράκτια τμήματα της Ηπείρου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν από το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας Agneta, η οποία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα έως και την Τρίτη 3 Νοεμβρίου. Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας συνεδρίασε για την εξέλιξη των φαινομένων και τον βαθμό ετοιμότητας των υπηρεσιών.

Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου. Νωρίτερα, είχε συνεδριάσει και η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, μετά την έκδοση του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos