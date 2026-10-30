Βροχερός καιρός σε όλη τη χώρα έως τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου

Συνεχίζεται ο βροχερός καιρός σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα έως και τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, όπως προκύπτει από την τελευταία πρόγνωση του προγνώστη καιρού, Σάκη Αρναούτογλου. Τα φαινόμενα αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα κυρίως στις βόρειες περιοχές, με την Κεντρική Μακεδονία να δέχεται το μεγαλύτερο όγκο βροχοπτώσεων. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί για συγκεκριμένες περιοχές, επισημαίνοντας την ανάγκη για προσοχή.

Επικέντρο βροχοπτώσεων η Κεντρική Μακεδονία

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου σε βίντεο που ανήρτησε, το επίκεντρο των βροχοπτώσεων θα είναι η Κεντρική Μακεδονία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι βροχές που θα πέφτουν τα επόμενα 24ωρα στη Θεσσαλονίκη, καθώς υπάρχει πιθανότητα να συγκεντρωθεί αρκετό νερό.

Αυτό μπορεί να επιβαρύνει σταδιακά σημεία της πόλης που έχουν παρουσιάσει προβλήματα στο παρελθόν. Εκτός από την Κεντρική Μακεδονία, βροχές αναμένονται και στην Αττική κατά τη διάρκεια των επόμενων 24ωρων.

Η εξέλιξη του καιρού την Παρασκευή

Για σήμερα, Παρασκευή, οι βροχές θα συνεχιστούν στην Κεντρική Μακεδονία, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται στο «στόχαστρο» των φαινομένων. Παράλληλα, μπόρες αναμένεται να εκδηλωθούν στη Μαγνησία, τη βόρεια Εύβοια και τη βορειοανατολική Στερεά Ελλάδα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, περάσματα από μπόρες και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Η Αττική δεν θα αποτελέσει εξαίρεση σε αυτό το μοτίβο, καθώς και εκεί αναμένονται βροχοπτώσεις.

Το Σαββατοκύριακο με κακοκαιρία

Το Σάββατο, οι βροχές θα επηρεάσουν την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αν και όχι με την ίδια ένταση που είχαν τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική, οι βροχές αναμένονται να ξεκινήσουν από το βράδυ του Σαββάτου.

Η Κυριακή θα βρει τη χώρα με γενικευμένη κακοκαιρία, με εξαίρεση τη Θράκη και την Κρήτη, όπου ο καιρός θα είναι καλύτερος. Το πρωί της Κυριακής δεν αποκλείονται έντονα φαινόμενα με διάρκεια, κυρίως γύρω από τον Θερμαϊκό και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Το μεσημέρι, ο καιρός θα παραμείνει άστατος σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ενώ και στην Αττική μπορεί να υπάρξει ένας γύρος βροχοπτώσεων.

Έντονα φαινόμενα τη Δευτέρα και βελτίωση την Τρίτη

Τη Δευτέρα, προβλέπονται πολύ έντονες βροχές στη βόρεια Ελλάδα, οι οποίες θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως και το πρωί της Τρίτης, επηρεάζοντας σημαντικά τις περιοχές.

Ωστόσο, από το μεσημέρι της Τρίτης, αναμένεται μια σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η βελτίωση αυτή θα ξεκινήσει από τα δυτικά τμήματα της χώρας και θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, σηματοδοτώντας το τέλος της περιόδου των έντονων βροχοπτώσεων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis