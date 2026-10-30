Ο καιρός κλείνει τον Οκτώβρη με αστάθεια πριν το «ποδαρικό» του Νοέμβρη

Ο Οκτώβριος κλείνει με άστατο καιρό, φέρνοντας σποραδικές βροχές και αρκετά διαστήματα βελτίωσης, ενώ ήδη ετοιμάζονται πιο προχωρημένες πρόβες για τον χειμώνα. Ο μήνας που φεύγει χαρακτηρίστηκε από πολλές βροχές, αισθητή ψύχρα και άκρως ωφέλιμα χιόνια στα ψηλά ορεινά μας, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Νοέμβριο χωρίς καμία διάθεση να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Φαίνεται πως διανύουμε ένα φθινόπωρο που θυμίζει κάτι από τα παλιά, με τον καιρό να διατηρεί τον άστατο χαρακτήρα του μετά τη μικρή ανάπαυλα.

Η εικόνα του καιρού την Παρασκευή

Για την Παρασκευή, ο χάρτης της χώρας μας θα είναι καλυμμένος με σύννεφα. Η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Επτάνησα, την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και την Εύβοια. Επιπλέον, σκόρπιες βροχές αναμένονται και στα ορεινά τμήματα. Αυτές οι βροχές θα επεκταθούν γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά της βόρειας και κεντρικής χώρας, ενώ προς το βράδυ θα περιοριστούν σταδιακά.

Παράλληλα, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο υπάρχει πιθανότητα για λίγες ψιχάλες. Στα νοτιότερα τμήματα της χώρας, ο καιρός θα είναι επίσης συννεφιασμένος, αλλά με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Από το μεσημέρι, αναμένονται βροχές στην Ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Νεφώσεις και ψιχάλες στα νησιά

Στις Κυκλάδες, οι νεφώσεις ίσως δώσουν ελάχιστες ψιχάλες. Στην Κρήτη, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με βροχές μέσα στην ημέρα αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ τοπικές ομίχλες θα εμφανιστούν κυρίως τις πρωινές ώρες. Στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για λίγες ψιχάλες. Στο Καστελόριζο αναμένεται κυρίως ηλιοφάνεια.

Όσον αφορά τους ανέμους, οι βοριάδες στα πελάγη εξασθενούν και δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασίες και άνεμοι

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, οι τιμές θα φτάσουν τους 18 με 20°C. Εξαίρεση αποτελεί η Θράκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17°C.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, το κρύο θα είναι αισθητό, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις. Καθώς περνάει η μέρα, οι νεφώσεις αυτές θα πυκνώνουν κατά τόπους, με πιθανότητα για κάποια ψιχαλίσματα που δεν αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από το απόγευμα, ο καιρός προβλέπεται να βελτιωθεί, ενώ θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 4 με 5 μποφόρ στα ανατολικά του νομού και ασθενείς στον Σαρωνικό, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 13 έως 20°C.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές να εκδηλώνονται μέσα στην ημέρα. Προς το βράδυ, αναμένεται σχετική βελτίωση των καιρικών συνθηκών. Ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό θα πνέει έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 12 έως 17°C.

Προοπτική για το Σάββατο

Το Σάββατο, ο ουρανός θα διατηρηθεί συννεφιασμένος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με κάποιες πρόσκαιρες.

Με πληροφορίες από: Topontiki