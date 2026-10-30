Ο καιρός σήμερα 29 Οκτωβρίου 2026: Βροχές στην Κρήτη από το απόγευμα και αφρικανική σκόνη

Βροχερός θα είναι και σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας, αν και τα έντονα φαινόμενα που εκδηλώθηκαν έχουν ήδη αρχίσει να εξασθενούν. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αναμένονται βροχές στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, με αποτέλεσμα από το απόγευμα να περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά της χώρας, ενώ η θερμοκρασία σε τοπικό επίπεδο θα φτάσει το ανώτερο τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Γενική εικόνα του καιρού

Για σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2026, προβλέπεται βροχερός καιρός σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έχουν ήδη εκδηλωθεί, αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά μέσα στην ημέρα. Οι βροχές θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στο Αιγαίο και στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, οι βροχοπτώσεις θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη. Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τοπικά τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Στη Δυτική Μακεδονία, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, το θερμόμετρο θα δείξει από 8 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 7 και 19 βαθμών Κελσίου, ενώ στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα φτάσει από 5 έως 18 βαθμούς.

Για τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, η πρόγνωση αναφέρει θερμοκρασίες από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, οι τιμές θα είναι από 10 έως 19 βαθμούς. Τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου θα έχουν θερμοκρασίες από 11 έως 18 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα θα κυμανθούν από 14 έως 18 βαθμούς. Τέλος, στην Κρήτη, η θερμοκρασία θα είναι από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τα 4 έως 6 μποφόρ. Οι ναυτιλλόμενοι και οι κάτοικοι των νησιών θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις αυτές τις συνθήκες.

Στο Ιόνιο Πέλαγος, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις. Η έντασή τους θα είναι πιο ήπια, καθώς θα κυμανθούν από 2 έως 4 μποφόρ, δημιουργώντας πιο ήπιες συνθήκες στη θάλασσα.

Ο καιρός στην Αττική

Στον νομό Αττικής, αναμένονται νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τοπικές βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι, επηρεάζοντας κυρίως τα βόρεια τμήματα του νομού. Μετά το μεσημέρι, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στην Αττική θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα, η ένταση των ανέμων θα ενισχυθεί και θα φτάσει τα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Θεσσαλονίκη

Στον νομό Θεσσαλονίκης, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Κατά διαστήματα, οι νεφώσεις αυτές θα είναι πυκνότερες, χωρίς ωστόσο να αναμένονται σημαντικά φαινόμενα βροχής στην περιοχή. Η γενική εικόνα του καιρού θα είναι σχετικά ήπια.

Οι άνεμοι στη Θεσσαλονίκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας ένα σχετικά δροσερό αλλά όχι ψυχρό κλίμα.

Με πληροφορίες από: Newsit