Η κακοκαιρία έφερε πάνω από 400 χιλιοστά βροχής στην Εύβοια

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της τελευταίας κακοκαιρίας, η οποία έπληξε τη χώρα από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες, με τη Σέττα Ευβοίας να καταγράφει το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής.

Η συγκεκριμένη ποσότητα που έπεσε στην περιοχή της Εύβοιας είναι σχεδόν τετραπλάσια από τον μέσο μηνιαίο όρο βροχόπτωσης για τον Οκτώβριο, αναδεικνύοντας την ακραία φύση του φαινομένου. Η κακοκαιρία επηρέασε σημαντικά τρεις κύριες περιοχές της χώρας, οι οποίες δέχτηκαν τις μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Η ένταση της κακοκαιρίας και οι πληγείσες περιοχές

Η πρόσφατη κακοκαιρία, η οποία διήρκεσε ένα πενθήμερο, από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, προκάλεσε πολύ μεγάλα ύψη βροχής σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Τα δεδομένα αυτά προέκυψαν από τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά τα καιρικά φαινόμενα.

Από τις μετρήσεις, διαπιστώθηκε ότι οι περιοχές που δέχτηκαν τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής κατά τη διάρκεια αυτού του πενθημέρου ήταν η Εύβοια, η Μαγνησία και η Αττική. Οι συγκεκριμένες περιοχές βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων, αντιμετωπίζοντας αυξημένα ύψη υετού.

Ρεκόρ βροχόπτωσης στη Σέττα Ευβοίας

Το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας σημειώθηκε στη Σέττα Ευβοίας. Εκεί, η ποσότητα του νερού που έπεσε έφτασε τα 408 χιλιοστά. Η μέτρηση αυτή έγινε έως τις 11:40 το πρωί της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου 2026, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του meteo.gr.

Η συγκεκριμένη ποσότητα βροχής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς, σύμφωνα με το meteo.gr, είναι σχεδόν τετραπλάσια από το μέσο μηνιαίο ύψος βροχόπτωσης που καταγράφεται για τον Οκτώβριο στην περιοχή. Ο μέσος όρος για τον μήνα Οκτώβριο ανέρχεται σε 113 χιλιοστά, γεγονός που υπογραμμίζει την ασυνήθιστη ένταση του φαινομένου.

Πώς υπολογίστηκε ο μέσος όρος

Ο υπολογισμός της μέσης μηνιαίας τιμής βροχόπτωσης για την περιοχή της Σέττας Ευβοίας, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση με τα πρόσφατα ύψη βροχής, βασίστηκε σε μακροχρόνια δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά έχουν συγκεντρωθεί από τον μετεωρολογικό σταθμό που λειτουργεί στη Σέττα.

Ο εν λόγω μετεωρολογικός σταθμός ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2012. Από τότε, συλλέγει συνεχώς δεδομένα, επιτρέποντας στους επιστήμονες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να υπολογίζουν τους μέσους όρους και να αξιολογούν την ένταση των καιρικών φαινομένων σε σχέση με τις συνήθεις τιμές.

Η γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr παρουσίασε χάρτη ο οποίος αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των βροχοπτώσεων σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Ο χάρτης αυτός προσφέρει μια οπτική απεικόνιση του πώς κατανεμήθηκε η βροχή σε διάφορες περιοχές.

Στον ίδιο χάρτη, σημειώνονται και οι οκτώ μετεωρολογικοί σταθμοί που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη υετού κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό επιτρέπει την αναγνώριση των πιο επιβαρυμένων σημείων και την καλύτερη κατανόηση της έκτασης των φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit