Ισχυρή κακοκαιρία αναμένεται από την Κυριακή με βροχές και ανέμους

Με κακοκαιρία αναμένεται να υποδεχθεί ο Νοέμβριος τη χώρα, καθώς τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν σημαντική επιδείνωση από την Κυριακή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, το μοντέλο ICON προβλέπει κακοκαιρία με μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά και ισχυρές ριπές ανέμων που στο Ιόνιο ενδέχεται να φτάσουν τα 112 χιλιόμετρα την ώρα.

Η Κεντρική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο των προβλέψεων για την κακοκαιρία, με τα ημερήσια ύψη βροχής να υπολογίζονται έως και στα 151 χιλιοστά την Κυριακή και στα 210 χιλιοστά τη Δευτέρα. Εφόσον επιβεβαιωθούν αυτά τα στοιχεία, υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρών προβλημάτων, ιδιαίτερα σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ημέρες

Το βαρομετρικό χαμηλό που επηρέασε τη χώρα απομακρύνεται ανατολικότερα, όμως ένα νέο σύστημα αναμένεται να οργανωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την Παρασκευή, οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ τοπικά φαινόμενα θα υπάρξουν και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, αναμένονται κατά κανόνα ασθενείς έως μέτριοι άνεμοι, με τη μέση έντασή τους στο Αιγαίο να φτάνει περίπου τα 4 μποφόρ και τις ριπές να αγγίζουν τοπικά τα 70 km/h. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή για την εποχή. Οι μέγιστες τιμές αναμένεται να φτάσουν τους 22 βαθμούς στο Νότιο Αιγαίο και τους 21 βαθμούς στην Κρήτη και την Ήπειρο. Οι περισσότερες βροχές της ημέρας εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στην Κεντρική Μακεδονία, όπου το ICON προβλέπει τοπικά έως 24 χιλιοστά, κυρίως από τις 06:00 έως τις 09:00 το πρωί.

Το Σάββατο, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, με τη Θεσσαλία να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα προβλεπόμενα ύψη βροχής, τα οποία ενδέχεται να φτάσουν τα 24 χιλιοστά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν σχετικά ήπιοι, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς στην Κρήτη και τους 21 στο Νότιο Αιγαίο. Η σημαντική μεταβολή του καιρού αναμένεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την Κυριακή.

Κεντρική Μακεδονία στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων

Η Κυριακή αποτελεί το πρώτο κρίσιμο σημείο της κακοκαιρίας, καθώς οι προβλέψεις δείχνουν αισθητή ενίσχυση των βροχοπτώσεων. Από την Κυριακή, ο καιρός αλλάζει, με ενίσχυση των βροχών κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Στην Κεντρική Μακεδονία, τα ημερήσια ύψη βροχής υπολογίζονται έως και στα 151 χιλιοστά την Κυριακή και στα 210 χιλιοστά τη Δευτέρα.

Ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο

Παράλληλα με τις βροχοπτώσεις, αναμένονται και ισχυροί άνεμοι. Από την Κυριακή, οι νοτιάδες στο Ιόνιο μπορεί να φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ οι ισχυρότερες ριπές ανέμων στο Ιόνιο ενδέχεται να φτάσουν τα 112 χιλιόμετρα την ώρα.

Προσοχή σε ευάλωτες περιοχές

Τα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν την πιθανότητα σοβαρών προβλημάτων, ειδικά σε περιοχές που είναι ευάλωτες σε πλημμύρες, εφόσον επιβεβαιωθούν τα μεγάλα ύψη βροχής. Ωστόσο, πρόκειται για προγνωστικές εκτιμήσεις, οι οποίες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν όσο πλησιάζει η εκδήλωση των φαινομένων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr