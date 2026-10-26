Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε αναβάθμιση του Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού που είχε εκδώσει χθες, μετατρέποντάς το σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Σύμφωνα με αυτό, προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν διάρκεια τριών ημερών, τουλάχιστον έως και την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Η εξέλιξη του καιρικού φαινομένου

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδοθεί την Κυριακή επικαιροποιήθηκε με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και έγινε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr κάνει λόγο για διαδοχικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα έως τουλάχιστον την Τετάρτη. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι ο καιρός θα παραμείνει ασταθής τις επόμενες ώρες και την 28η Οκτωβρίου.

Η κακοκαιρία θα κρατήσει τρεις ημέρες, από σήμερα Δευτέρα και τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Το Αιγαίο είναι η περιοχή που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή, αφού εκεί προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Για τη Δευτέρα, κόκκινη προειδοποίηση ισχύει για τα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το βράδυ. Πορτοκαλί προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τη Θεσσαλία, συγκεκριμένα τους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, έως τις βραδινές ώρες. Επίσης, πορτοκαλί προειδοποίηση αφορά τις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες.

Στην ανατολική Στερεά, κυρίως τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, η πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει έως αργά το απόγευμα. Τέλος, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και η Αττική θα βρεθούν υπό πορτοκαλί προειδοποίηση από τις βραδινές ώρες.

Ο καιρός την Τρίτη

Την Τρίτη, όλες οι προειδοποιήσεις που έχουν εκδοθεί θα είναι πορτοκαλί. Αυτές θα αφορούν τις Σποράδες και την Εύβοια. Επίσης, στην ανατολική Στερεά, κυρίως τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, τα φαινόμενα θα ενταθούν από αργά το βράδυ.

Στην Αττική, η πορτοκαλί προειδοποίηση θα ισχύει έως τις πρωινές ώρες. Τέλος, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Θεσσαλία θα επηρεάσουν οι βροχές και οι καταιγίδες.

Η 28η Οκτωβρίου και οι παρελάσεις

Η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα της εθνικής επετείου, αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη ένταση. Κόκκινη προειδοποίηση θα ισχύει για τη Θεσσαλία, ειδικότερα τους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, μέχρι αργά τη νύχτα. Επίσης, κόκκινη προειδοποίηση έχει εκδοθεί για τις Σποράδες και την Εύβοια μέχρι αργά το βράδυ, καθώς και για τα Δωδεκάνησα.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, η προειδοποίηση θα είναι πορτοκαλί, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι. Η ημέρα προβλέπεται δύσκολη για τις μαθητικές παρελάσεις από τον Βόλο και νοτιότερα. Στον Βόλο, τη Μαγνησία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια θα πέσουν κατά τόπους ισχυρές βροχές και θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα κινηθούν προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου μεταξύ άλλων περιοχών προσοχή χρειάζεται και στη Ρόδο.

Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο

Οι περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι οι Σποράδες, η Μαγνησία, ο Βόλος, η Εύβοια, το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επίσης, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη, η Αττικοβοιωτία και η ανατολική και νότια Πελοπόννησος αναμένεται να επηρεαστούν έντονα.

Στην Αττική, η ζώνη των καταιγίδων έχει ήδη περάσει στις Κυκλάδες και οι βροχές έχουν εξασθενήσει προσωρινά. Ωστόσο, μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν διασπορές φαινομένων.

Γενικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας

Κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, οι άνεμοι θα είναι ισχυροί έως πολύ ισχυροί στις επηρεαζόμενες περιοχές. Παράλληλα, ο υδράργυρος στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν θα περάσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Οι βροχές και οι καταιγίδες αφορούν κυρίως την ανατολική χώρα και σε κάποιες περιοχές μπορεί να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis