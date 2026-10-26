Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τριήμερο επικίνδυνων φαινομένων

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) επικαιροποίησε σήμερα το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, το οποίο είχε εκδοθεί αρχικά την Κυριακή. Με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η προειδοποίηση αναβαθμίζεται σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως της ανατολικής χώρας. Τα φαινόμενα αυτά είναι πιθανό να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η διάρκεια των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εκτείνεται σε ένα τριήμερο, ξεκινώντας από σήμερα Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026, και θα διαρκέσουν τουλάχιστον έως και την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Για σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, η ΕΜΥ έχει εκδώσει συγκεκριμένες προειδοποιήσεις για διάφορες περιοχές. Στα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα αναμένονται έως αργά το βράδυ, με κόκκινη προειδοποίηση να έχει εκδοθεί για την περιοχή. Στη Θεσσαλία, και συγκεκριμένα στους νομούς Μαγνησίας και Λάρισας, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα διαρκέσουν έως τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Παράλληλα, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, τα φαινόμενα προβλέπονται έως αργά το απόγευμα, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση. Για την Αττική, η ΕΜΥ προειδοποιεί για την εκδήλωση φαινομένων από τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Τέλος, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση για την εκδήλωση ισχυρών καιρικών φαινομένων.

Εξέλιξη των φαινομένων στο τριήμερο

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η ΕΜΥ αναφέρει ότι στις Σποράδες και την Εύβοια, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση να είναι σε ισχύ. Στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, και πάλι στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας, αναμένονται φαινόμενα από αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στην Αττική, οι προειδοποιήσεις αφορούν φαινόμενα που θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Τέλος, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, η πορτοκαλί προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ για την εκδήλωση ισχυρών καιρικών φαινομένων καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr