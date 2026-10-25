Καιρός: Επιδείνωση με βροχές και καταιγίδες από σήμερα, επηρεάζοντας και τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου

Σταδιακή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα, 25 Οκτωβρίου, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν και τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, φέρνοντας ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό.

Το σκηνικό του καιρού σήμερα, 25 Οκτωβρίου

Το σκηνικό του καιρού μεταβάλλεται από σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου, καθώς αναμένεται επιδείνωση της κακοκαιρίας, η οποία θα ξεκινήσει από τα δυτικά τμήματα της χώρας. Προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά έως και τα έξι μποφόρ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, νεφώσεις με βροχές ή όμβρους εκδηλώνονται αρχικά στο Ιόνιο. Αυτά τα φαινόμενα θα επεκταθούν σταδιακά στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με εξαίρεση την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Παράλληλα, κατά τόπους, βροχές αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση στο Ιόνιο, καθώς και στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ανατολικά. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα υποχωρήσει ελαφρά, φτάνοντας τους 20 έως 22 βαθμούς Κελσίου στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Η κατάσταση σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην περιοχή της Αττικής, προβλέπονται νεφώσεις οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές. Από το απόγευμα της Κυριακής, αναμένεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, με ένταση δύο έως τρία μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως το απόγευμα. Η ορατότητα θα εμφανίσει περιορισμό κατά τις νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί, με ένταση δύο έως τέσσερα μποφόρ, και ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Προειδοποίηση για Δευτέρα και Τρίτη

Οι μετεωρολόγοι εκδίδουν προειδοποίηση για αυξημένη προσοχή τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και την Τρίτη 27 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σημαντικά σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Τη Δευτέρα, καταιγίδες θα σημειωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο. Επίσης, έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με τις καταιγίδες να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονες.

Την Τρίτη, οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εστιαστούν κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Αυξημένη ένταση των φαινομένων προβλέπεται στην Εύβοια, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, η οποία θα είναι πιο αισθητή κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα.

Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου

Την Τετάρτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας θα χαρακτηρίζεται από νεφώσεις. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην Αττική, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο βροχόπτωσης κατά την ώρα διεξαγωγής της μαθητικής παρέλασης. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη, η στρατιωτική παρέλαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί με καλό καιρό, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τα καιρικά φαινόμενα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta