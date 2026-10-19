Ένα πιο ήπιο, φθινοπωρινό μοτίβο, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, διαμορφώνεται στη χώρα, μετά τα αλλεπάλληλα κύματα κακοκαιρίας που επηρέασαν αρκετές περιοχές. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη, θα θυμίζει άνοιξη, παρά φθινόπωρο.

Ωστόσο, κοντά στην Παρασκευή, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει, ξεκινώντας από τη δυτική Ελλάδα. Μέσα στο Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, αναμένεται να είναι αρκετά άστατος, με μπόρες ακόμη και καταιγίδες, σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Ήπιος καιρός και άνοδος της θερμοκρασίας

Τις επόμενες ημέρες, μέχρι και την Πέμπτη, θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία σε όλη τη χώρα. Ο υδράργυρος θα παρουσιάσει σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και απογευματινών ωρών, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές τους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες, μάλιστα, αναμένεται να ξεπεράσει τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου, αγγίζοντας ακόμη και τους 26-27 βαθμούς Κελσίου κοντά στην Πέμπτη με την Παρασκευή.

Παρόλα αυτά, τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα κάνει κρύο, ενώ οι θάλασσές μας θα είναι σε γενικές γραμμές καλοτάξιδες. Σήμερα, ο ήπιος καιρός θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα, με λίγες συννεφιές στα βορειοανατολικά τμήματα, οι οποίες μπορεί να αφήσουν κάποιες ψιχάλες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, με τους ανέμους να είναι ασθενείς και μέτριας έντασης. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες, θα παρατηρηθεί αρκετή άνοδος της θερμοκρασίας αργά το μεσημέρι, ενώ νωρίς το πρωί και το βράδυ θα κάνει αρκετό κρύο, ιδιαίτερα γύρω από το λεκανοπέδιο.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αναμένεται κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι θα πνέουν έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα αγγίξει τους 22 βαθμούς Κελσίου, με περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου τις επόμενες ημέρες.

Επιδείνωση του καιρού από την Παρασκευή

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέχρι τουλάχιστον και την Πέμπτη δεν αναμένεται κάποιο κύμα κακοκαιρίας. Ωστόσο, κοντά στο απόγευμα της Πέμπτης με την Παρασκευή, κάποια φαινόμενα θα εμφανιστούν στα πιο βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Την Παρασκευή, ένα βαρομετρικό χαμηλό θα χτυπήσει την πόρτα της χώρας μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Αυτό θα δώσει σε πρώτη προσέγγιση βροχές προς τα δυτικά, βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας. Μέσα στο Σάββατο, την Κυριακή και την επόμενη εβδομάδα, οι βροχές αυτές θα γίνουν εντονότερες και θα καλύψουν περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, με τους ανέμους να πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις και στη συνέχεια να στρέφονται σε βόρειους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr