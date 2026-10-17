Ψυχρή εισβολή με χιόνια στα ορεινά και τοπικές βροχές το Σάββατο, πριν τη βελτίωση της Κυριακής

Μια ψυχρή εισβολή με χαρακτηριστικά χειμώνα επηρεάζει τη χώρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, φέρνοντας χαμηλές θερμοκρασίες, τοπικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες σε αρκετές περιοχές, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι και μετά. Η Κυριακή 18 Οκτωβρίου αναμένεται να φέρει θεαματική αλλαγή, με τον ήλιο να κυριαρχεί και τον υδράργυρο να ανεβαίνει.

Ο καιρός το Σάββατο: Βροχές και χιονοπτώσεις

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει με συννεφιασμένο ουρανό σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια. Βροχές θα εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, όπου δεν αποκλείονται και καταιγίδες, καθώς και στο Βόρειο Αιγαίο. Καθώς η μέρα θα προχωρά, και ειδικότερα από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται θεαματικά.

Στα βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς και στα δυτικά και τα Βόρεια Επτάνησα, ο καιρός θα είναι αίθριος με λίγες μόνο νεφώσεις. Παράλληλα, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, τα ξημερώματα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά του Ηπειρωτικού κορμού. Νοτιότερα, η μέρα θα ξεκινήσει επίσης με συννεφιά και βροχές στη Νότια Εύβοια, όπου είναι πιθανές και καταιγίδες, στην Ανατολική Στερεά, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις δυτικές Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, ενώ δεν αποκλείεται η εκδήλωση κάποιων νιφάδων στα ορεινά της Πελοποννήσου τα ξημερώματα. Στην Κρήτη, ο ουρανός θα παραμείνει συννεφιασμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα έως το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι βροχερός με πιο έντονα φαινόμενα και πιθανές καταιγίδες προς το μεσημέρι.

Οι θερμοκρασίες και οι άνεμοι

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα το Σάββατο. Το μεσημέρι, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 16 με 18°C στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19°C. Η αίσθηση του κρύου θα είναι ιδιαίτερα έντονη στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, κυρίως λόγω της απουσίας του ήλιου. Επιπλέον, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, σε πολλές ορεινές περιοχές το θερμόμετρο αναμένεται να πέσει κάτω από τους 0°C.

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, μέχρι το απόγευτος, οπότε και θα εξασθενήσουν σταδιακά. Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι μέτριας έντασης και δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Ειδικότερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην περιοχή της Αττικής, η μέρα θα ξεκινήσει με σύννεφα και βροχές. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές θα πνέουν βόρειοι, με ένταση έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική, λόγω της πτώσης, θα κυμανθεί από 9 έως 16-17°C.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα διατηρηθεί αίθριος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας ένα πιο ευχάριστο σκηνικό. Στον Θερμαϊκό κόλπο, θα πνέουν μέτριοι βορειοδυτικοί άνεμοι. Η θερμοκρασία στην πόλη θα ξεκινήσει από μόλις 6°C τα ξημερώματα, ενώ το μεσημέρι αναμένεται να φτάσει τους 17 με 18°C.

Η θεαματική βελτίωση της Κυριακής

Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει θεαματική βελτίωση σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ήλιος θα γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής, χαρίζοντας αίθριο σκηνικό στις περισσότερες περιοχές. Θα υπάρξουν μόνο κάποιες αραιές νεφώσεις στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και το Αιγαίο, ενώ λίγο πιο πυκνές νεφώσεις θα παρατηρηθούν στη Θράκη.

Οι ενισχυμένοι βοριάδες που επικράτησαν το Σάββατο θα παραχωρήσουν τη θέση τους σε μεταβλητούς ασθενείς έως μέτριους ανέμους. Μόνο στα Δωδεκάνησα θα εξακολουθήσουν να πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι, με ένταση έως 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα, φτάνοντας το μεσημέρι τους 18 με 20°C στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ενώ στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 21°C.

Με πληροφορίες από: Topontiki