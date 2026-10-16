Νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας μαζί του βοριάδες, βροχές και χιόνια. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η ψυχρή αέρια μάζα θα κινηθεί από τα βόρεια προς τα νότια, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται το μεσημέρι και το απόγευμα του Σαββάτου. Η κακοκαιρία αυτή, διάρκειας περίπου 24 ωρών, θα είναι πιο σύντομη και λιγότερο έντονη σε σχέση με το προηγούμενο κύμα.

Η κίνηση της ψυχρής αέριας μάζας και τα βασικά χαρακτηριστικά

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς μια ψυχρή αέρια μάζα κινείται σταδιακά από τα βόρεια προς τα νότια τμήματα της χώρας. Η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται να σημειωθεί κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες του Σαββάτου. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής του καιρού περιλαμβάνουν την επικράτηση βοριάδων, την εκδήλωση βροχών, καθώς και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Ειδικότερα, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Παράλληλα, χιόνια θα πέσουν στα ψηλά βουνά της ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο κακοκαιρίας θα έχει μικρότερη διάρκεια και δεν θα φτάσει σε ένταση τα επίπεδα του προηγούμενου κύματος που έπληξε τη χώρα.

Εξάπλωση φαινομένων και περιοχές που θα επηρεαστούν

Η επίδραση του ψυχρότερου αέρα θα οδηγήσει σε επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα της Ελλάδας. Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, οι βροχές, οι καταιγίδες και οι χιονοπτώσεις αναμένεται να επεκταθούν νοτιότερα, φτάνοντας έως το ύψος των Κυκλάδων και της βόρειας Κρήτης.

Οι ανατολικές περιοχές της χώρας θα δεχτούν τη μεγαλύτερη επίδραση από αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Αντίθετα, στα δυτικότερα τμήματα, οι καιρικές συνθήκες θα είναι πιο ευνοϊκές, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας να επικρατούν. Αναμένεται να σημειωθεί σημαντικό ύψος βροχής, ωστόσο αυτό δεν προβλέπεται να φτάσει τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας.

Χιονοπτώσεις και ένταση ανέμων

Σε ό,τι αφορά τις χιονοπτώσεις, αυτές θα εκδηλωθούν στην κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Πιο συγκεκριμένα, χιόνια αναμένονται στα ψηλά βουνά της Εύβοιας και της Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, ο Μαίναλο και ο Πάρνωνας στην Πελοπόννησο θα δεχτούν χιόνια, όπως και οι ορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι, που αρχικά θα είναι βοριάδες, προβλέπεται να εξασθενούν σταδιακά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα, δεν αναμένεται να εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ένταση των ανέμων δεν θα είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις θαλάσσιες περιοχές.

Διακυμάνσεις θερμοκρασίας και βελτίωση του καιρού

Ο υδράργυρος θα καταγράψει μια μικρή άνοδο σε ορισμένες περιοχές. Ωστόσο, η ψύχρα και το έντονο κρύο θα γίνουν ιδιαίτερα αισθητά στη βόρεια και βορειοανατολική Ελλάδα, διατηρώντας ένα χειμωνιάτικο σκηνικό. Σε ένα επόμενο στάδιο, ο ψυχρός αέρας θα μετακινηθεί γύρω από τη Θεσσαλία, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας προς την κεντρική ανατολική Στερεά Ελλάδα.

Αντίθετα, λίγο δυτικότερα, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας μια αξιοσημείωτη θερμοκρασιακή αντίθεση εντός της χώρας. Η κακοκαιρία αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο της μέσα σε 24 ώρες, με τα φαινόμενα να αρχίζουν να υποχωρούν από το απόγευτο του Σαββάτου. Η Κυριακή προβλέπεται να είναι μια πολύ καλή ημέρα, συνοδευόμενη από μια μικρή άνοδο του υδραργύρου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis