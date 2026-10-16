Από σήμερα, 16 Οκτωβρίου 2026, το σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα αλλάζει τελείως, καθώς ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό σύστημα φτάνει στη χώρα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την έλευση βροχών και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία αναμένεται να φτάσει σε μονοψήφιες τιμές ακόμα και στην περιοχή της Αττικής. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι θα πνέουν σε Ιόνιο και Αιγαίο, φτάνοντας τα 7 μποφόρ.

Η εξέλιξη του καιρού σήμερα

Το νέο βαρομετρικό σύστημα έχει ήδη φτάσει στην Ελλάδα και, παρόλο που αναμένεται να περάσει γρήγορα, θα φέρει βροχές σε αρκετές περιοχές και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Εμμανουήλ, όπως μεταδόθηκε από το Ertnews, σήμερα αναμένονται βροχές αρχικά στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, το σύστημα αυτό θα μετακινηθεί προς τα νοτιότερα τμήματα της χώρας, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί ολόκληρη η ηπειρωτική χώρα μέχρι το απόγευμα. Ταυτόχρονα, προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες σε θαλάσσιες περιοχές, χωρίς ωστόσο τα φαινόμενα αυτά να κρίνονται επικίνδυνα. Το βράδυ της Πέμπτης, τοπικές βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν και στις Κυκλάδες.

Θερμοκρασίες και άνεμοι σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει κατακόρυφη πτώση σε πολλές περιοχές, φτάνοντας σε μονοψήφιες τιμές ακόμα και στην Αττική, όπως προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι. Η μέγιστη θερμοκρασία σε γενικότερο επίπεδο για σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν ισχυροί, με την έντασή τους να φτάνει έως και τα 7 μποφόρ τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι θα συνοδεύουν την αλλαγή του καιρικού σκηνικού σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Η εικόνα του καιρού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην πρωτεύουσα, την Αθήνα, αναμένονται βροχές από το απόγευμα της Πέμπτης. Τα φαινόμενα αυτά θα ενταθούν κατά τη διάρκεια του βραδιού και θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 5 μποφόρ.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν βροχές το μεσημέρι της Πέμπτης. Η μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα αγγίξει τους 18 βαθμούς Κελσίου, με τους ανέμους να φτάνουν έως τα 6 μποφόρ.

Προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα και εξασθένηση

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Εμμανουήλ προειδοποιεί για την εκδήλωση ισχυρών φαινομένων σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Θεσσαλία και η ανατολική Στερεά θα επηρεαστούν από σήμερα το βράδυ μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Ωστόσο, διευκρινίζεται πως δεν υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες από αυτά τα φαινόμενα.

Από το Σάββατο, το βαρομετρικό σύστημα θα μετακινηθεί περαιτέρω νοτιότερα, επηρεάζοντας κυρίως τα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Από το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά και να επικεντρωθούν αποκλειστικά στα Δωδεκάνησα.

Με πληροφορίες από: Newsit