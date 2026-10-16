Ιδιαιτέρως άστατος αναμένεται να είναι σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο καιρός σε μεγάλο μέρος της χώρας. Μία νέα, σύντομη επιδείνωση προβλέπεται, φέρνοντας μαζί της πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν προς το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συγκεκριμένες περιοχές.

Εξέλιξη των φαινομένων

Η ημέρα θα ξεκινήσει με παροδικές νεφώσεις σε όλη την επικράτεια. Τοπικές βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα βόρεια τμήματα της χώρας. Σταδιακά, γύρω στο μεσημέρι, βροχές μικρής έντασης θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές.

Προς το βράδυ, τα φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν σημαντικά. Συγκεκριμένα, η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα, η ανατολική Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες θα βρεθούν στο επίκεντρο. Σε αυτές τις περιοχές, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πτώση της θερμοκρασίας και άνεμοι

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Το μεσημέρι, στα βόρεια, ο υδράργυρος θα κυμανθεί κοντά στους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, οι τιμές θα φτάσουν τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και νότια τμήματα, η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τους ανέμους, αυτοί θα πνέουν βόρειοι στα πελάγη. Η έντασή τους θα φτάσει τα 4 με 5 μποφόρ, ενώ τοπικά ενδέχεται να ενισχυθούν και να φτάσουν τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια. Ωστόσο, σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οδηγώντας σε βροχές από το απόγευμα. Το βράδυ, προβλέπονται καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πιο έντονες στα νότια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, με ένταση 3 με 4 μποφόρ.

Για τη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι καλός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές στην πόλη. Στα παραθαλάσσια της Χαλκιδικής, οι βροχές προβλέπονται να ξεκινήσουν νωρίτερα, από το πρωί. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 19 βαθμών Κελσίου, με βόρειους ανέμους έντασης 3 έως 5 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr