Νέο κύμα κακοκαιρίας «εξπρές» αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το απόγευμα της Παρασκευής, φέρνοντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο τμήμα της. Μια πολική ψυχρή αέρια μάζα θα «καθίσει» πάνω από την Ελλάδα, προκαλώντας αισθητή μεταβολή του καιρού έως το βράδυ του Σαββάτου. Παρά τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα των τελευταίων 24ωρων, η νέα αυτή επιδείνωση θα φέρει εκ νέου βροχές, αλλά και χιόνια στα ορεινά των ηπειρωτικών περιοχών.

Η «ψυχρή εισβολή» και η πτώση της θερμοκρασίας

Η πολική ψυχρή αέρια μάζα, η οποία έρχεται από αύριο Παρασκευή, θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το φαινόμενο αυτό θα συνοδευτεί από εκ νέου βροχές και χιόνια στα ορεινά τμήματα του ηπειρωτικού κορμού.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Ειδικότερα, στην Αττική, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου, και στη Θεσσαλονίκη από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Επέκταση των βροχοπτώσεων σε πολλές περιοχές

Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά σε περιοχές όπως η ανατολική Μακεδονία, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, οι οποίες ήδη μετρούν πολλές ζημιές από προηγούμενα φαινόμενα. Στη συνέχεια, οι βροχές θα επεκταθούν γρήγορα.

Θα επηρεαστούν η κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, οι περιοχές κατά μήκος της Πίνδου και στα δυτικά αυτής, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος, καθώς και η κεντρική και δυτική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Κρήτη, αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες έως το μεσημέρι.

Θυελλώδεις άνεμοι και ισχυρές ριπές

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο, η έντασή τους θα φτάσει τα 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα πελάγη θα κυμανθούν στα 3 με 5 μποφόρ.

Θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι έπνεαν για μία ακόμα ημέρα την Πέμπτη 15/10, κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στη Θράκη. Οι ισχυρότερες ριπές, οι οποίες ξεπέρασαν μάλιστα τα 100 χλμ/ώρα, καταγράφηκαν στο Πόρτο Τήνου με 117 χλμ/ώρα και στη Μαριού Ρεθύμνου με 115 χλμ/ώρα. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, και αφορούν τη γεωγραφική κατανομή των μεγίστων ριπών ανέμου έως τις 14:30 της Πέμπτης 15/10.

Η εξέλιξη του καιρού το Σάββατο

Προς το βράδυ της Παρασκευής αναμένεται σχετική χιονόπτωση στα ορεινά του ηπειρωτικού κορμού, με τα φαινόμενα ίσως να είναι λίγο πιο έντονα. Οι βροχές θα συνεχιστούν έως και το πρωί του Σαββάτου.

Το Σάββατο, ο υδράργυρος θα πέσει κι άλλο, φτάνοντας τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, η θερμοκρασία θα είναι έως και 5 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα, ενώ στα ορεινά αναμένεται να πέσει και κάτω από τους 0 βαθμούς Κελσίου.

Νέα πρόσκαιρη επιδείνωση την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, περιμένουμε νέα πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στα ανατολικά, στα νότια και στο Αιγαίο.

Επίσης, παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit