Μετά από μια σύντομη παύση σήμερα, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο Παρασκευή. Τα φαινόμενα θα περιλαμβάνουν νέες βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιονοπτώσεις, ενώ θα σημειωθεί και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Το Σάββατο προβλέπεται να είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, με τις τιμές να πέφτουν 5 έως 7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θα θυμίζει χειμώνα.

Η επιστροφή της κακοκαιρίας και η πτώση της θερμοκρασίας

Σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, η κακοκαιρία θα κάνει μια παύση λίγων ωρών, ωστόσο από αύριο Παρασκευή αναμένεται να επιστρέψει, φέρνοντας νέες βροχές, τοπικές καταιγίδες και χιόνια. Παράλληλα, θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις συνθήκες να παραπέμπουν σε χειμώνα.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει κάτι λιγότερο από δύο ημέρες. Η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας αναμένεται να είναι το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026, όπου η θερμοκρασία θα βρεθεί ακόμα και 5 με 7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Η αίσθηση του κρύου θα ενταθεί περαιτέρω λόγω των ισχυρών βοριάδων, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά μέσα Οκτωβρίου.

Χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της επερχόμενης διαταραχής είναι οι χιονοπτώσεις, οι οποίες δεν θα περιοριστούν μόνο στις υψηλότερες κορυφές των βουνών. Η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά θα φέρει χιόνια και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.

Στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, όπως στον Παρνασσό, τον Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν, αναμένονται χιονοπτώσεις. Συγκεκριμένα, στα βόρεια ορεινά, οι χιονοπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν ακόμα και σε υψόμετρα της τάξης των 1.200 με 1.300 μέτρων, δίνοντας ένα έντονα χειμωνιάτικο χρώμα στο ορεινό τοπίο.

Εξέλιξη των φαινομένων ανά περιοχή

Από το μεσημέρι της Παρασκευής αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με τις βροχές και τις καταιγίδες να ενισχύονται σταδιακά, κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι νεφώσεις θα αυξηθούν αρχικά στα βορειοανατολικά, με βροχοπτώσεις στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο.

Στη συνέχεια, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, με μεγαλύτερη επίδραση στις περιοχές ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου, στις Σποράδες και στις Κυκλάδες. Από τις βραδινές ώρες, οι βροχές αναμένεται να δυναμώσουν, συγκεντρώνοντας τα περισσότερα φαινόμενα στα ανατολικά τμήματα της χώρας.

Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η ανατολική Στερεά Ελλάδα. Γενικότερα, αυξημένες βροχοπτώσεις αναμένονται στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο Αιγαίο, ενώ πάνω από τη θαλάσσια περιοχή του πελάγους υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών καταιγίδων. Η μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Προσοχή σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές

Παρότι η επερχόμενη διαταραχή εκτιμάται ότι δεν θα παρουσιάσει την ίδια ένταση με την προηγούμενη κακοκαιρία, η κατάσταση απαιτεί αυξημένη επιφυλακή. Περιοχές όπως η Ρόδος, η Εύβοια και οι Σποράδες, οι οποίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πρόσφατων πλημμυρών, έχουν ήδη καταγράψει σημαντικά ύψη βροχής.

Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές έχουν σημειωθεί πλημμυρικά επεισόδια. Δεδομένου ότι το έδαφος παραμένει επιβαρυμένο από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις, η ικανότητά του να απορροφήσει επιπλέον νερό θα είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα νέων τοπικών πλημμυρών.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει από το απόγευμα της Παρασκευής. Αναμένονται τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως από το απόγευμα, με ενίσχυση των φαινομένων προς το βράδυ και τη νύχτα.

Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθούν στους 16 με 19 βαθμούς. Στα δυτικά και νότια, τοπικά, θα φτάσουν τους 20 βαθμούς.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis