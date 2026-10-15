Μετά την καταστροφική και φονική κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα μας το τελευταίο 48ωρο, ο καιρός βελτιώνεται προσωρινά. Ωστόσο, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, χαρακτηρισμένο ως «εξπρές», προβλέπεται να φέρει βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ημέρες. Η νέα αυτή κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει και πάλι κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και τις περιοχές του Αιγαίου, προκαλώντας νέες βροχές, τοπικές καταιγίδες, χιονοπτώσεις στα ορεινά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Χειμωνιάτικες συνθήκες την Παρασκευή και το Σάββατο

Η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι δύο ημέρες με σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Αυτό οφείλεται στην κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά, η οποία θα φέρει αισθητό κρύο και ενισχυμένους βοριάδες. Οι χιονοπτώσεις, αυτή τη φορά, δεν θα περιοριστούν μόνο στις υψηλότερες κορυφές των βουνών, αλλά θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, με τις θερμοκρασίες να βρίσκονται ακόμη και 5–7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη, η αίσθηση του κρύου θα είναι ακόμη εντονότερη εξαιτίας των ισχυρών βοριάδων, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θα θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά μέσα Οκτωβρίου.

Η διάρκεια της νέας κακοκαιρίας

Παρά την έντασή της, πρόκειται για μια κακοκαιρία εξπρές. Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο παρατεταμένη καιρική ανάπαυλα. Αυτή η ανάπαυλα φαίνεται πως θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προσφέροντας μια περίοδο σταθερότητας.

Η αποκλιμάκωση της προηγούμενης κακοκαιρίας

Η κακοκαιρία που ταλαιπώρησε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες και προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα, βρίσκεται πλέον σε σταδιακή αποκλιμάκωση. Ιδιαίτερα επηρεάστηκαν οι περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, καθώς και αρκετά νησιά του Αιγαίου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η Εύβοια, οι Σποράδες, η Ρόδος, αλλά και η Αττική, όπου καταγράφηκαν εντυπωσιακά ύψη βροχής, με τις ποσότητες νερού να αντιστοιχούν σε ορισμένες περιπτώσεις στις βροχοπτώσεις αρκετών μηνών.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα και στη Ρόδο, όπου εκδηλώθηκαν επίμονες, σχεδόν στάσιμες καταιγίδες. Αυτές τροφοδοτούσαν συνεχώς με μεγάλες ποσότητες νερού τις ίδιες περιοχές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Το ύψος βροχής έφτασε τοπικά τα 280 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στη βροχή έξι μηνών για το νησί.

Σημαντικές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και στην Αττική, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές γύρω από την Πάρνηθα. Εκεί, το ενισχυμένο βόρειο ρεύμα, σε συνδυασμό με το ορεινό ανάγλυφο, ευνόησε την εκδήλωση ορογραφικών βροχοπτώσεων.

Μετατόπιση του βαρομετρικού χαμηλού

Πλέον, το βαρομετρικό χαμηλό και ο πυρήνας των ψυχρότερων αερίων μαζών στην ανώτερη ατμόσφαιρα έχουν μετατοπιστεί ανατολικότερα. Αυτή η μετατόπιση επιτρέπει τη σταδιακή βελτίωση του καιρού στη χώρα μας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr