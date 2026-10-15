Ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών στη Ρόδο μετά τη σφοδρή κακοκαιρία

Η Ρόδος καταμετρά τις πληγές που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία, με τις υπηρεσίες του δήμου να έχουν ξεκινήσει την καταγραφή των ζημιών σε όλο το νησί. Παράλληλα με την αποτύπωση των προβλημάτων, διεξάγονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι σε δημόσιες υποδομές και σχολικά συγκροτήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των τελευταίων. Η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαίο τον προσεκτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων πριν από την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Εντατικοί έλεγχοι σε υποδομές και σχολεία

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η σφοδρή κακοκαιρία. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται έλεγχοι σε όλες τις δημόσιες υποδομές του νησιού, με στόχο την πλήρη αποτύπωση του μεγέθους των προβλημάτων. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, τόνισε την προτεραιότητα που δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ενδελεχή επιθεώρηση των κτιρίων. Αυτό κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επάνοδο των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές αίθουσες.

Κλειστά τα σχολεία για ελέγχους ασφαλείας

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά και σήμερα. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να δοθεί η δυνατότητα στις τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις σχολικές μονάδες σε ολόκληρο το νησί.

Ο στόχος αυτών των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι σχολικοί χώροι θα είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Συνεχείς παρεμβάσεις και αναμονή συνολικής αποτίμησης

Εν τω μεταξύ, τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις τους σε διάφορες περιοχές του νησιού, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των ζημιών και στην ομαλοποίηση της κατάστασης, όπου αυτό είναι εφικτό.

Η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Αυτή η αποτίμηση θα αποτυπώσει με ακρίβεια το μέγεθος των καταστροφών στις περιοχές της Ρόδου που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής και επλήγησαν περισσότερο από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Τραγικός απολογισμός σε Αρχάγγελο και Στεγνά

Ιδιαίτερα δυσχερής ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Αρχάγγελου και των Στεγνών, όπου η κακοκαιρία είχε έναν τραγικό απολογισμό. Ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του, καθώς παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

Εκτός από τον ανθρώπινο απολογισμό, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο, τόσο στις συγκεκριμένες περιοχές όσο και σε άλλα σημεία της Ρόδου. Οι ζημιές στο οδικό δίκτυο δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις και απαιτούν άμεσες παρεμβάσεις για την αποκατάστασή τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis