Η Ρόδος βρίσκεται σε διαδικασία καταγραφής των εκτεταμένων ζημιών που προκάλεσε η φονική κακοκαιρία της Τετάρτης, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Οι υπηρεσίες του δήμου εργάζονται εντατικά για την αποτίμηση των καταστροφών και τον έλεγχο των υποδομών, με ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στη βόρεια Εύβοια, όπου η υπερχείλιση ποταμών οδήγησε σε καταστροφές στο οδικό δίκτυο και σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Η κατάσταση στη Ρόδο μετά την κακοκαιρία

Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών που άφησε πίσω της η φονική κακοκαιρία της Τετάρτης. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται τόσο στις δημόσιες υποδομές όσο και στα σχολικά συγκροτήματα του νησιού. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ρόδου, Μιχάλης Θωμάτος, τόνισε την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στην ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς η ένταση των καιρικών φαινομένων καθιστά αναγκαία την προσεκτική επιθεώρησή τους.

Για τον λόγο αυτό, με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων παρέμειναν κλειστά και σήμερα, προκειμένου οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, σε συνεργασία με αρμόδια συνεργεία και εξειδικευμένους επιστήμονες, να πραγματοποιήσουν ελέγχους. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν προκληθεί φθορές ή ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα υπόλοιπα ακραία καιρικά φαινόμενα. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι οι σχολικοί χώροι είναι απολύτως ασφαλείς για την επιστροφή των παιδιών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Τα συνεργεία του δήμου συνεχίζουν τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία. Η συνολική αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να αποτυπώσει το μέγεθος των καταστροφών στις περιοχές του νησιού που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στην περιοχή του Αρχαγγέλου και των Στεγνών, όπου η κακοκαιρία είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Επιπλέον, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο και σε άλλες περιοχές της Ρόδου.

Ζημιές στο οδικό δίκτυο της βόρειας Εύβοιας

Σημαντικές ζημιές προκάλεσε η κακοκαιρία και στη βόρεια Εύβοια. Η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα παρέσυρε τμήματα του οδοστρώματος στον δρόμο που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι. Σε δύο σημεία του δρόμου, τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία προς το Μαντούδι να έχει διακοπεί.

Ανάμεσα στα σημεία των ζημιών διασώζεται ένα τμήμα δρόμου περίπου 200 μέτρων, χωρίς αυτό να αναιρεί το μέγεθος των προβλημάτων στον συγκεκριμένο οδικό άξονα. Επιπλέον, στην περιοχή καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποίησε επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Βελτίωση στα Ψαχνά και προληπτική απομάκρυνση στη Μακρυκάπα

Στην περιοχή των Ψαχνών, όπου ο ποταμός Μεσσάπιος είχε υπερχειλίσει νωρίτερα, η εικόνα είναι βελτιωμένη. Τα νερά έχουν υποχωρήσει αισθητά, φέρνοντας μια σχετική ανακούφιση στους κατοίκους. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Διρφύων – Μεσσαπίων, στην περιοχή έπεσαν περίπου 300 χιλιοστά βροχής, ένας ιδιαίτερα μεγάλος όγκος υδάτων. Η βροχόπτωση έχει πλέον σχεδόν σταματήσει, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση της κατάστασης.

Παράλληλα, μικρής έκτασης εισροές υδάτων σημειώθηκαν σε υπόγεια κατοικιών στη Μακρυκάπα. Για την περιοχή αυτή, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων προς τα Ψαχνά, ως μέτρο ασφαλείας λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki