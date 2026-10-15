Η κακοκαιρία που πλήττει την Αττική και τη χώρα μας εδώ και αρκετές ημέρες συνεχίζει να προκαλεί σημαντικές αλλαγές στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2026, το απαγορευτικό απόπλου παραμένει σε ισχύ στα κύρια λιμάνια της Αττικής, τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, επηρεάζοντας τα πρωινά δρομολόγια. Ωστόσο, για το λιμάνι του Πειραιά, αναμένεται άρση του απαγορευτικού από τις 09:00 το πρωί, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, ενώ τα πρωινά δρομολόγια από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου παραμένουν ανεκτέλεστα.

Η κατάσταση στον Πειραιά και η αναμενόμενη άρση

Στο λιμάνι του Πειραιά, παρά το γεγονός ότι το απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, τα πλοία έχουν ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την επιβίβαση των επιβατών και των οχημάτων τους. Ωστόσο, οι αναχωρήσεις δεν πραγματοποιούνται στις αρχικά προγραμματισμένες ώρες, καθώς αναμένεται η επίσημη άρση του μέτρου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις, η άρση του απαγορευτικού απόπλου στον Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά τις 09:00 το πρωί. Μετά από αυτή την ώρα, οι αναχωρήσεις των πλοίων προβλέπεται να ξεκινήσουν, ακολουθώντας τη σειρά που έχει καθοριστεί από τον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Η εκτέλεση των δρομολογίων θα εξαρτηθεί άμεσα από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών, καθώς μεσοπέλαγα οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν θυελλώδεις.

Δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό

Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται για τα δρομολόγια που εκτελούνται προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Σε αυτή την περίπτωση, τόσο για τα συμβατικά πλοία όσο και για τα ταχύπλοα δελφίνια, η εκτέλεση των δρομολογίων δεν υπόκειται σε γενικό απαγορευτικό, αλλά εξαρτάται από την προσωπική κρίση του πλοιάρχου.

Οι πλοίαρχοι θα λάβουν τις αποφάσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες τη δεδομένη στιγμή. Για τον λόγο αυτό, οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν προς τους προορισμούς του Αργοσαρωνικού καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή το αρμόδιο Λιμεναρχείο, προκειμένου να ενημερωθούν για την πραγματοποίηση του δρομολογίου τους.

Η κατάσταση στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου

Στο λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια με προορισμό τις Κυκλάδες παραμένουν ανεκτέλεστα, καθώς τα πλοία είναι δεμένα λόγω του απαγορευτικού απόπλου. Υπάρχει ωστόσο μία εξαίρεση, το δρομολόγιο προς το Μαρμάρι, το οποίο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Αντίστοιχα, από το λιμάνι του Λαυρίου, όλα τα πρωινά δρομολόγια έχουν κριθεί ανεκτέλεστα. Η κακοκαιρία έχει επηρεάσει πλήρως την ακτοπλοϊκή σύνδεση από το Λαύριο για τις πρωινές ώρες, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιείται κανένα προγραμματισμένο ταξίδι.

Συστάσεις προς τους επιβάτες και επόμενες ενημερώσεις

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συνεχίζουν να εκδίδουν ανακοινώσεις, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό για τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις νέες ώρες αναχώρησης. Λόγω της μεταβλητότητας των καιρικών φαινομένων, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.

Μια νέα, πιο αναλυτική ενημέρωση αναμένεται να δοθεί στις 12:00 το μεσημέρι. Αυτή η ενημέρωση θα έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει πλήρως την εξέλιξη της ακτοπλοϊκής κίνησης για το υπόλοιπο της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία της κακοκαιρίας. Είναι κρίσιμο οι ταξιδιώτες να ελέγχουν τις τελευταίες ανακοινώσεις των εταιρειών και να επικοινωνούν με τα αρμόδια πρακτορεία ή τις λιμενικές αρχές πριν μεταβούν στο λιμάνι, καθώς οι ώρες αναχώρησης και η εκτέλεση των δρομολογίων ενδέχεται να μεταβληθούν οποιαδήποτε στιγμή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki