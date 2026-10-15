Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Οι θερμοκρασίες θα είναι σχετικά χαμηλές για την εποχή, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν με ένταση έως και 8 μποφόρ, πριν εξασθενήσουν προοδευτικά.

Γενική εικόνα του καιρού στην επικράτεια

Αρχικά, νεφώσεις αναμένονται στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, καθώς και στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στην Εύβοια, στην Κρήτη, στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Ωστόσο, έως το απόγευμα της Πέμπτης, ο καιρός προβλέπεται να παρουσιάσει βελτίωση σε αυτές τις περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα, η πρόβλεψη κάνει λόγο για αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα εμφανίζονται κατά διαστήματα. Η γενική τάση δείχνει μια σταδιακή αποκατάσταση των καιρικών συνθηκών μετά τα αρχικά φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες ανά γεωγραφική ζώνη

Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα για την εποχή. Στη Δυτική Μακεδονία, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 2 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη, οι τιμές θα είναι μεταξύ 6 και 20 βαθμών Κελσίου. Στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιονίου, το εύρος θα είναι από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Τέλος, στις Κυκλάδες οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ενισχυμένοι άνεμοι στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένηση

Όσον αφορά τους ανέμους, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 6 έως 8 μποφόρ. Ωστόσο, αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το πρωί της Πέμπτης. Αυτό σημαίνει ότι οι ενισχυμένες ριπές θα υποχωρήσουν προοδευτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν επίσης από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 2 έως 4 μποφόρ αρχικά. Από το μεσημέρι και μετά, η έντασή τους θα ενισχυθεί φτάνοντας τα 4 έως 6 μποφόρ. Η αλλαγή στην ένταση των ανέμων στο Ιόνιο θα είναι αισθητή από τις μεσημβρινές ώρες.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών έως το πρωί. Μετά το πρωί, ο καιρός θα παρουσιάσει αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση να παρατηρείται από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης, η πρόβλεψη κάνει λόγο για αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου, διατηρώντας ένα σχετικά ήπιο κλίμα για την εποχή.

Με πληροφορίες από: News.gr