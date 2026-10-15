Η κακοκαιρία άφησε έναν νεκρό στη Ρόδο και μεγάλες καταστροφές σε Εύβοια και Σποράδες

Τις πληγές τους από την πρόσφατη κακοκαιρία μετρούν η Ρόδος, η Εύβοια και οι Σποράδες, καθώς το πέρασμα των έντονων καιρικών φαινομένων άφησε πίσω του έναν νεκρό στο σμαραγδένιο νησί και εκτεταμένες ζημιές από πλημμύρες. Η χώρα αναμένεται να αντιμετωπίσει νέα επιδείνωση των καιρικών συνθηκών από το βράδυ της Παρασκευής.

Η τραγωδία στη Ρόδο

Στη Ρόδο, ένας 62χρονος ξενοδοχοϋπάλληλος έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, η οποία βρίσκεται κοντά στον Αρχάγγελο. Ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από χείμαρρο που υπερχείλισε, ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά του.

Ο χείμαρρος παρέσυρε συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα στη θάλασσα. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής εντόπισαν τον 62χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αρχαγγέλου, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στο νησί

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Ρόδο προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού. Μεταξύ των πληγεισών περιοχών συγκαταλέγονται ο Αρχάγγελος, το Φαληράκι, τα Αφάντου και η Καλλιθέα. Οχήματα ακινητοποιήθηκαν στους δρόμους, ενώ χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν οδηγοί που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε αυτά.

Παράλληλα, σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες, επιδεινώνοντας την κατάσταση. Λόγω της σοβαρότητας των προβλημάτων, η Ρόδος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπου έξι ώρες, καταγράφηκαν 264 χιλιοστά βροχής, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση των φαινομένων.

Επιπλέον, η κυκλοφορία στον δρόμο Αρχαγγέλου – Μαλώνας διακόπηκε εξαιτίας της πτώσης ενός μεγάλου βράχου. Τα σχολεία σε όλη τη Ρόδο θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις τους.

Η κατάσταση στη βόρεια Εύβοια

Στη βόρεια Εύβοια, η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε τμήματα του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα, ο δρόμος μεταξύ Προκοπίου και Μαντουδίου υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και από την υπερχείλιση του ποταμού Μεσσάπιου, στην περιοχή των Ψαχνών. Εκεί, δόθηκε εντολή για εκκένωση των περιοχών που κινδύνευαν. Παρόλο που η στάθμη των υδάτων υποχώρησε, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Πολιτική Προστασία παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής.

Πλημμύρες και στις Σποράδες

Σοβαρές πλημμύρες σημειώθηκαν και στα νησιά των Σποράδων, τη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Εκεί, οι έντονες βροχοπτώσεις επηρέασαν δρόμους, κατοικίες και καταστήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Επιπρόσθετα, η ηλεκτροδότηση στα νησιά επηρεάστηκε από την κακοκαιρία, δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στους κατοίκους και τις επιχειρήσεις.

Κλειστά σχολεία και νέα επιδείνωση

Λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σε διάφορες περιοχές. Στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου, όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως βαθμίδας, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί, τα ειδικά σχολεία και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη. Το μέτρο αυτό επεκτείνεται και στις αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες εκπαιδευτικές δομές του δήμου.

Στην Εύβοια, στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν κλειστά. Επιπλέον, στον Δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων, έχει ληφθεί απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων και σήμερα. Η πρόσκαιρη βελτίωση των καιρικών συνθηκών δεν σηματοδοτεί το οριστικό τέλος της κακοκαιρίας, καθώς νέο κύμα βροχοπτώσεων και καταιγίδων αναμένεται να επηρεάσει περιοχές της χώρας από το βράδυ της Παρασκευής έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Με πληροφορίες από: Newsit