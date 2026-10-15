Η αποδρομή της κακοκαιρίας και το καιρικό «ασανσέρ» με νέα πτώση της θερμοκρασίας

Η πρώτη οργανωμένη και πανελλαδική κακοκαιρία του φθινοπώρου βρίσκεται πλέον σε αποδρομή, έχοντας προκαλέσει έντονες βροχές, θυελλώδεις ανέμους με ισχυρότατες ριπές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ο καιρός παρουσιάζεται βελτιωμένος σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς η κακοκαιρία αποχωρεί σταδιακά κινούμενη νοτιοανατολικά. Ωστόσο, αφήνει τα τελευταία της περάσματα και τις πιο αξιόλογες βροχές στην Κρήτη, ενώ το καιρικό «ασανσέρ» συνεχίζει τις αυξομειώσεις του μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η βελτίωση του καιρού την Πέμπτη

Στα βόρεια της χώρας, συγκεκριμένα στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τα Βόρεια Επτάνησα, καθώς και τη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα.

Στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, στις Σποράδες και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, η μέρα θα ξεκινήσει συννεφιασμένη με πιθανές ψιχάλες νωρίς το πρωί, ωστόσο αναμένεται βελτίωση του καιρού αργότερα. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, στην Ανατολική Στερεά, τη Νότια Εύβοια, τα Νότια Επτάνησα, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, η μέρα θα ξεκινήσει με σύννεφα που σταδιακά θα παραχωρήσουν τη θέση τους στον ήλιο.

Στην Πελοπόννησο, ο ήλιος θα κυριαρχεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κρυμμένος μόνο κατά διαστήματα πίσω από αραιές νεφώσεις.

Τα τελευταία «απόνερα» στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα

Παρά τη γενική βελτίωση, στην Κρήτη η κακοκαιρία θα εξακολουθήσει να δίνει βροχές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αποτελώντας το τελευταίο προπύργιο των φαινομένων της πρώτης φθινοπωρινής κακοκαιρίας. Οι κάτοικοι του νησιού θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για συνεχή βροχόπτωση.

Στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα παρουσιάζει εναλλαγές, με τον ήλιο να εναλλάσσεται με συννεφιές. Υπάρχει επίσης ενδεχόμενο να εκδηλωθούν κάποιες ψιχάλες κατά τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς ωστόσο να αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Ισχυροί βοριάδες και χαμηλές θερμοκρασίες

Στο πεδίο των ανέμων, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν για ακόμα μία ημέρα στα πελάγη. Ειδικότερα, στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση όσο κυλάει η ημέρα. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι πιο ήρεμοι, στα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία διατηρείται κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, παρά τη μικρή άνοδο που σημειώνεται. Στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 20 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη σε όλη τη χώρα, κυρίως λόγω της επίδρασης των ισχυρών βοριάδων που πνέουν, καθιστώντας τα μπουφάν απαραίτητα για τις μετακινήσεις.

Η εικόνα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η μέρα θα ξεκινήσει με σύννεφα, τα οποία όμως γρήγορα θα δώσουν τη θέση τους στον ήλιο. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί βοριάδες, φτάνοντας έως τα 7 μποφόρ στα ανατολικά τμήματα του νομού και έως τα 5 μποφόρ στον Σαρωνικό, με σταδιακή εξασθένηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το θερμόμετρο στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια θα επικρατεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας ένα πιο ευχάριστο σκηνικό. Ο Βαρδάρης θα πνέει ισχυρός, στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα ξεκινήσει από μόλις 7 βαθμούς Κελσίου το πρωί και θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή και το «καιρικό ασανσέρ»

Για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ο ουρανός αναμένεται να είναι συννεφιασμένος σχεδόν σε όλη τη χώρα. Προς το απόγευμα, βροχές θα εκδηλωθούν σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία, η Χαλκιδική, οι Σποράδες και η Εύβοια, σηματοδοτώντας μια νέα μεταβολή του καιρού.

Το καιρικό «ασανσέρ» θα συνεχίσει τις αυξομειώσεις του μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με εναλλαγές στον καιρό. Ωστόσο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι την Κυριακή ο ήλιος θα πάρει ξανά τα ηνία, προσφέροντας πιο σταθερές καιρικές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Topontiki