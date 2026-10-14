Σοβαρά προβλήματα στη Ρόδο από την κακοκαιρία: Ένας νεκρός, δεκάδες απεγκλωβισμοί και πλημμύρες

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα. Οι πρωτοφανείς σε ένταση βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, εκτεταμένες πλημμύρες και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού πολιτών.

Ο απολογισμός των επιχειρήσεων διάσωσης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι τις 21:15 το βράδυ της Τετάρτης, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης. Οι επεμβάσεις αυτές αφορούσαν πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί λόγω των πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Πυροσβεστική προχώρησε σε πάνω από 200 επεμβάσεις για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής στη Ρόδο, απευθύνοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος.

Πρωτοφανείς βροχοπτώσεις

Τα στοιχεία του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι ενδεικτικά της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη Ρόδο. Στον μετεωρολογικό σταθμό του νησιού, από τις 06:30 έως τις 12:50, καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής, μέσα σε περίπου εξήμισι ώρες.

Από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά, ποσότητα που χαρακτηρίζει τις βροχοπτώσεις ως πρωτοφανείς σε ένταση για την περιοχή.

Οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Τα σημαντικότερα προβλήματα από την κακοκαιρία καταγράφηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, στην κεντρική Ρόδο, καθώς και στο βόρειο τμήμα του νησιού. Εκεί, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και συσσώρευση φερτών υλικών, επηρεάζοντας σημαντικά το οδικό δίκτυο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, πέντε συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξοπλισμένα με χωματουργικά μηχανήματα, επιχειρούσαν συνεχώς στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα. Στόχος τους ήταν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των κατολισθήσεων, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και η ασφάλεια.

Στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί αξιοσημείωτες ζημιές από την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Κινητοποίηση «Red Code» και συστάσεις

Υπενθυμίζεται ότι από χθες, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code». Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και των πολύ θυελλωδών ανέμων που αναμένονταν.

Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη και οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών. Τους καλούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι. Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos