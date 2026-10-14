Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει βροχές, αλλά ο Κολυδάς συνιστά ψυχραιμία

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει τον καιρό προς το τέλος της εβδομάδας, φέρνοντας βροχές κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας Ελλάδας. Ωστόσο, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς συνιστά να μην υπάρχει υπερβολική ανησυχία, επισημαίνοντας ότι τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα δεν δείχνουν γενικευμένη ακραία κακοκαιρία.

Η νέα διαταραχή και οι προβλέψεις

Προς το τέλος της εβδομάδας, μια νέα ατμοσφαιρική διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει τον καιρό στη χώρα μας. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι οι βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στις ανατολικές και βόρειες περιοχές της Ελλάδας, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, παρουσιάζει τα στοιχεία του προγνωστικού μοντέλου ICON-EU. Αυτά υπολογίζουν τα μέγιστα ύψη βροχής στον ελληνικό χώρο περίπου στα 35 χιλιοστά την Παρασκευή και στα 18 χιλιοστά το Σάββατο, εντός διαστήματος 24 ωρών.

Κριτική στην υπερβολική δραματοποίηση

Παρά την επικείμενη αλλαγή του καιρού, ο κ. Κολυδάς τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος για υπερβολική ανησυχία. Υπογραμμίζει ότι οι φθινοπωρινές βροχές δεν πρέπει να παρουσιάζονται αυτομάτως ως απειλή, ούτε κάθε βαρομετρικό σύστημα να χαρακτηρίζεται ως επικείμενη θεομηνία.

Ο μετεωρολόγος ασκεί κριτική στην τάση για υπερβολική δραματοποίηση των καιρικών φαινομένων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «οι χάρτες έχουν αριθμούς, όχι κραυγές», προσθέτοντας ότι η μετεωρολογία δεν πρέπει να μετατρέπεται σε διαγωνισμό εντυπώσεων και προσπάθεια πρόκλησης φόβου.

Ενημέρωση με επιστημονικά δεδομένα

Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, η ενημέρωση για τον καιρό πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα επιστημονικά δεδομένα. Με βάση τα σημερινά στοιχεία, δεν προκύπτει προς το παρόν εικόνα γενικευμένης ακραίας κακοκαιρίας για το τέλος της εβδομάδας.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται τοπικά έντονα φαινόμενα. Ούτε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στην πρόγνωση τις επόμενες ημέρες, καθιστώντας απαραίτητη τη συνεχή παρακολούθηση.

Συνεχής παρακολούθηση και υπεύθυνη πληροφόρηση

Ο Θοδωρής Κολυδάς ξεκαθαρίζει ότι οι προβλέψεις απαιτούν συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Οποιοσδήποτε τοπικός κίνδυνος προκύψει θα πρέπει να επισημανθεί έγκαιρα και υπεύθυνα από τους αρμόδιους φορείς.

Το βασικό μήνυμα είναι η ανάγκη για ενημέρωση χωρίς υπερβολές, αλλά και χωρίς εφησυχασμό. Η πρόγνωση μπορεί να μεταβληθεί, γι’ αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθούνται οι νεότερες ανακοινώσεις των μετεωρολόγων και των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια όλων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr