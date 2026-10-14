Η Ρόδος δοκιμάζεται από την κακοκαιρία: Ένας νεκρός και δεκάδες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι πρωτοφανείς σε ένταση βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, εκτεταμένες πλημμύρες και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης και απεγκλωβισμού πολιτών. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με τις αρχές να βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση.

Η τραγωδία και οι επιχειρήσεις διάσωσης

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής στη Ρόδο, απευθύνοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος. Η απώλεια αυτή επισφραγίζει το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας στο νησί.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα περιστατικών. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι τις 21:15 το βράδυ της Τετάρτης, είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 30 επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και διάσωσης. Παράλληλα, οι πυροσβέστες επενέβησαν σε πάνω από 200 περιπτώσεις για την άντληση υδάτων από πλημμυρισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις, προσπαθώντας να περιορίσουν τις υλικές ζημιές και να βοηθήσουν τους πληγέντες.

Πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στη Ρόδο

Η σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων αποτυπώνεται στα στοιχεία που κατέγραψε το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στον μετεωρολογικό σταθμό της Ρόδου, από τις 06:30 το πρωί έως τις 12:50 το μεσημέρι, καταγράφηκαν 202 χιλιοστά βροχής. Αυτό το ύψος βροχόπτωσης σημειώθηκε μέσα σε ένα διάστημα περίπου εξήμισι ωρών, δείχνοντας την ένταση του φαινομένου.

Το συνολικό ύψος της βροχόπτωσης από την αρχή της ημέρας, δηλαδή από τα μεσάνυχτα έως τις 12:50 το μεσημέρι, είχε φτάσει τα 264 χιλιοστά. Αυτά τα δεδομένα υπογραμμίζουν τον πρωτοφανή χαρακτήρα των βροχοπτώσεων που έπληξαν το νησί, οδηγώντας σε εκτεταμένα προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι περιοχές που επλήγησαν και οι ζημιές

Τα σημαντικότερα προβλήματα από την κακοκαιρία εντοπίστηκαν στην περιοχή του Αρχαγγέλου, η οποία βρίσκεται στην κεντρική Ρόδο. Επίσης, το βόρειο τμήμα του νησιού επλήγη σοβαρά από τις έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα.

Πέρα από τις πλημμύρες, οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν και σε κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία, καθώς και σε συσσώρευση φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας και την ανάγκη για άμεση παρέμβαση των συνεργείων. Στα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί αξιοσημείωτες ζημιές, κάτι που δείχνει ότι η Ρόδος δέχτηκε το κύριο βάρος της κακοκαιρίας.

Η κινητοποίηση των αρχών και η προειδοποίηση

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, πέντε συνεργεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εξοπλισμένα με χωματουργικά μηχανήματα, επιχειρούσαν συνεχώς στα σημεία όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα. Ο στόχος των συνεργείων ήταν η απομάκρυνση των φερτών υλικών και η αντιμετώπιση των συνεπειών των κατολισθήσεων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα και η ασφάλεια.

Υπενθυμίζεται ότι τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου είχαν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» από την προηγούμενη ημέρα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί από τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων και των πολύ θυελλωδών ανέμων που αναμένονταν.

Σύσταση για περιορισμό μετακινήσεων

Η κακοκαιρία παραμένει σε εξέλιξη, και οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν εκ νέου ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες. Η προσοχή και η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων κρίνονται απαραίτητες για την ασφάλεια όλων.

Σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ της Τετάρτης. Επιπλέον, οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο προβλέπεται να διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα. Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς κάτι τέτοιο ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Με πληροφορίες από: Topontiki