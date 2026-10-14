Νέα μίνι κακοκαιρία την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και στην Αττική – Σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

Ο καιρός αλλάζει ξανά το σκηνικό του την Παρασκευή, με νέες βροχές να αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, πρόκειται για ένα σύντομο «πέρασμα» κακοκαιρίας. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν την ένταση που παρατηρήθηκε κατά την κακοκαιρία της Τρίτης και της Τετάρτης.

Η εξέλιξη του καιρού την Πέμπτη

Έως τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10), αναμένονται μπόρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο, τη νότια Εύβοια και την Κρήτη. Σε αυτές τις περιοχές, υπάρχει η πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας της Πέμπτης, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις συνθήκες να γίνονται πιο ήπιες.

Ωστόσο, ο σφοδρός βοριάς θα παραμείνει ισχυρός στο Αιγαίο, με την έντασή του να φτάνει τα 7-8 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες ενδέχεται να αγγίξει ακόμα και τα 9-10 μποφόρ. Αυτοί οι ισχυροί άνεμοι θα δημιουργούν μια αίσθηση σχεδόν χειμωνιάτικου καιρού. Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθούν νέα προβλήματα στον απόπλου των πλοίων, επηρεάζοντας τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Νέα αλλαγή του καιρού την Παρασκευή

Την Παρασκευή (16/10) έρχεται μια νέα, αλλά σύντομη, αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Το πρωί της ημέρας, βροχές αναμένονται στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Καθώς προχωρά η μέρα, προς το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως ορεινές περιοχές.

Συγκεκριμένα, βροχές θα σημειωθούν σε ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Προς το βράδυ, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επεκταθούν στην ανατολική και νότια Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα – όπου περιλαμβάνεται και η Αττική – καθώς και στην Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο.

Ο Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει ότι τα φαινόμενα της Παρασκευής δεν θα είναι τόσο έντονα όσο προηγούμενες κακοκαιρίες. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες και περιοχές της Αττικής, ειδικά στα ανατολικά και βόρεια τμήματα, καθώς το έδαφος είναι κορεσμένο από το πολύ νερό. Επιπλέον, παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται σε υψόμετρο πάνω από τα 1.600 μέτρα.

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο και οι άνεμοι

Το Σάββατο (17/10), οι βροχές θα συνεχιστούν στις Σποράδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσουν και την Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με καλές καιρικές συνθήκες.

Ο καλός καιρός θα διατηρηθεί τόσο την Κυριακή (18/10) όσο και τη Δευτέρα (19/10). Ωστόσο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν ξανά το Σάββατο στο Αιγαίο, με τους βοριάδες να φτάνουν τα 6-7 και κατά τόπους τα 8 μποφόρ. Την Κυριακή, οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν.

Η αίσθηση του κρύου και η θερμοκρασία

Η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη και θα παραπέμπει σε χειμώνα την Παρασκευή, καθώς και το πρωί του Σαββάτου. Αυτό οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους και τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα «μαλακώσει» ως προς την αίσθηση του κρύου. Παρόλα αυτά, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ανέβει ιδιαίτερα, διατηρώντας το φθινοπωρινό, προς χειμερινό, της επίπεδο.

Μακροπρόθεσμη τάση

Σε ό,τι αφορά τη συνέχεια του Οκτωβρίου, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει ότι υπάρχει μια τάση για παροδικές βροχές στην κεντρική και νότια Ελλάδα κατά το διάστημα 21-23 Οκτωβρίου. Επιπλέον, στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, παρόμοια φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν μετά τις 22-23 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki