Κακοκαιρία στη Ρόδο: Κλειστά και την Πέμπτη τα σχολεία, τραγικός ο απολογισμός με έναν νεκρό

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Ρόδο προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός 62χρονου άνδρα. Λόγω των εκτεταμένων ζημιών και της ανάγκης για ελέγχους, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, καθώς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις, θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο νησί. Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν και άλλες περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμύρες και διακοπές στο οδικό δίκτυο.

Αναστολή λειτουργίας σχολείων και δημοτικών εγκαταστάσεων

Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί θα παραμείνουν κλειστά και την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Η αναστολή λειτουργίας αφορά όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες της Ρόδου.

Εκτός από τις σχολικές μονάδες, η απόφαση περιλαμβάνει επίσης τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου. Η παράταση της αναστολής κρίθηκε απαραίτητη για να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο Ρόδου, προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.

Τραγικός απολογισμός στη Ρόδο

Η κακοκαιρία είχε τραγικό απολογισμό στη Ρόδο, όπου ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του. Το περιστατικό συνέβη στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα από ορμητικά νερά.

Συνολικά, τέσσερα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τον χείμαρρο και κατέληξαν στη θάλασσα, με τον άτυχο άνδρα να εντοπίζεται νεκρός σε καλαμιές, αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεκρός ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος, γεννημένος το 1964.

Στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο, επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ως συνδρομή στις δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος για την έρευνα από θαλάσσης.

Έκτακτα μέτρα και ισχυρές βροχοπτώσεις

Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου, είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στον σταθμό της Ρόδου έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής κατά το διάστημα 06:30-12:50, δηλαδή σε περίπου 6,5 ώρες.

Προβλήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και ζημιές όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην Εύβοια, υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές ο δρόμος που συνδέει το Προκόπι με το Μαντούδι.

Προβλήματα καταγράφηκαν επίσης στη Σκιάθο και τη Σκόπελο, όπου πλημμύρισαν δρόμοι, καταστήματα και κατοικίες, καθώς και στον Ωρωπό, όπου διακόπηκε η κυκλοφορία στην παραλία Μαρκοπούλου λόγω συσσώρευσης υδάτων. Οι ισχυροί άνεμοι έχουν επίσης “δέσει” πλοία σε λιμάνια και έχουν δημιουργήσει προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχτηκε συνολικά 204 κλήσεις σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο από χθες βράδυ έως σήμερα στις 16:00, με τις περισσότερες να προέρχονται από τη Ρόδο. Οι επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου αναφέρουν ότι η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές, ωστόσο αναμένονται βροχές και καταιγίδες έως τις βραδινές ώρες στα ανατολικά και νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader, Enikos