Η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Ελλάδα αναμένεται να μετακινηθεί σταδιακά προς τα ανατολικά της χώρας. Ωστόσο, ένα νέο κύμα δυσμενών καιρικών φαινομένων προβλέπεται να επηρεάσει την επικράτεια από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τα ακραία ύψη βροχής έχουν ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε διάφορες περιοχές, ενώ δυστυχώς καταγράφηκε και μία ανθρώπινη απώλεια.

Έντονα φαινόμενα έπληξαν τη χώρα

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ανά την επικράτεια σημειώθηκαν ακραία ύψη βροχής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κακοκαιρίας. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα σοβαρή σε ορισμένες περιοχές, όπου οι ποσότητες νερού που έπεσαν ήταν πρωτοφανείς, δημιουργώντας συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας.

Ειδικότερα, στη Ρόδο υπολογίζεται ότι έπεσαν περίπου 280 τόνοι νερού ανά στρέμμα, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα. Ακόμα πιο κατακλυσμική ήταν η κατάσταση στην Εύβοια, όπου καταγράφηκαν 310 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ενώ ραγδαία βροχόπτωση σημειώθηκε και στη Σκόπελο, με 258 τόνους νερού ανά στρέμμα. Επιπλέον, το Αιγαίο χτυπήθηκε από σχεδόν 29.000 κεραυνούς, υπογραμμίζοντας την ένταση και την έκταση των φαινομένων.

Η κατάσταση στη Ρόδο και η ανθρώπινη απώλεια

Η Ρόδος βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τα έντονα προβλήματα που προκάλεσαν τα φαινόμενα στο νησί να οδηγούν στην κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι ζημιές και οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών ήταν εκτεταμένες, απαιτώντας άμεση αντιμετώπιση και κινητοποίηση των αρχών.

Δυστυχώς, η κακοκαιρία είχε και ένα τραγικό απολογισμό, καθώς ένας 62χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου, όπου ο άτυχος άνδρας παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, αποτελώντας το θύμα των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο νησί.

Προσοχή στους ισχυρούς ανέμους

Παρά την ύφεση της βροχόπτωσης που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές, η μετεωρολόγος Νικολέτα Ζιακοπούλου υπογραμμίζει ότι η επικινδυνότητα των φαινομένων δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή, καθώς ο καιρός εξακολουθεί να παρουσιάζει επικίνδυνα χαρακτηριστικά, ειδικά όσον αφορά τους ανέμους.

Συγκεκριμένα, οι εξαιρετικά ισχυροί βοριάδες θα συνεχίσουν να πνέουν σήμερα, φτάνοντας τα 9 μποφόρ, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω προβλήματα, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Μόνο από αύριο αναμένεται να υπάρξει ύφεση στην ένταση των ανέμων, προσφέροντας μια μικρή ανακούφιση από τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν.

Νέο κύμα κακοκαιρίας και πτώση θερμοκρασίας

Οι βροχές αναμένονται να επιστρέψουν εκ νέου από το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, αν και δεν προβλέπεται να είναι ίδιας έντασης και διάρκειας με τα φαινόμενα που προηγήθηκαν. Ωστόσο, η μετεωρολογική αυτή εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί προβληματική εάν οι νεροποντές επιμείνουν σε ήδη πληγείσες περιοχές, οι οποίες θα μάχονται ακόμα με τον αντίκτυπο της παρούσας κακοκαιρίας και τις ζημιές που αυτή προκάλεσε σε υποδομές και περιουσίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γιάννη Καλλιάνου, από το Σάββατο αναμένεται και μια νέα, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι τιμές του υδραργύρου εκτιμάται ότι θα φτάσουν τους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, φέρνοντας ένα έντονο κρύο και αλλάζοντας σημαντικά το σκηνικό του καιρού.

Βροχές, αν και μικρότερης έντασης σε σχέση με τις προηγούμενες, θα γνωρίσουν ξανά πολλές περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Αττική, καθώς και τα περισσότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα, γεγονός που υποδηλώνει μια γενικευμένη επιδείνωση του καιρού, έστω και σε ηπιότερη μορφή, απαιτώντας προσοχή από τους κατοίκους.

Με πληροφορίες από: Reader