Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: 48ωρη κακοκαιρία με ισχυρά φαινόμενα

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, προειδοποιώντας για ένα νέο κύμα ισχυρών καταιγίδων που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα. Η επερχόμενη κακοκαιρία θα εκδηλωθεί από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και θα διαρκέσει για περίπου 48 ώρες, φέρνοντας έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Το νέο κύμα κακοκαιρίας και τα χαρακτηριστικά του

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η ΕΜΥ, η επικείμενη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της Ελλάδας, ξεκινώντας από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026. Το νέο αυτό κύμα κακοκαιρίας θα διαρκέσει καθ' όλη τη διάρκεια της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026 και της Τετάρτης 14 Οκτωβρίου 2026, φέρνοντας μαζί του μια σειρά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες ζώνες, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο έντονα. Επιπλέον, υπάρχει πιθανότητα οι καταιγίδες να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσοχή των πολιτών.

Θυελλώδεις άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο

Πέρα από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ προειδοποιεί και για την εκδήλωση πολύ θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων. Αυτοί οι άνεμοι θα επηρεάσουν το βόρειο Αιγαίο και αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά από το βράδυ της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026. Η ενίσχυση των ανέμων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και να καταστήσει επικίνδυνη τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι, με την τοπικά πολύ θυελλώδη έντασή τους, θα συμβάλουν στην περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στο βόρειο Αιγαίο. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιών και των παραθαλάσσιων περιοχών του βορείου Αιγαίου καλούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν την Τρίτη

Η έναρξη των έντονων καιρικών φαινομένων την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 θα γίνει αισθητή αρχικά σε συγκεκριμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα, από τις πρωινές ώρες και έως αργά το απόγευμα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Σε αυτά περιλαμβάνονται η Λευκάδα, η Κεφαλλονιά και η Ζάκυνθος, όπου οι κάτοικοι θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση.

Παράλληλα, η δυτική Στερεά Ελλάδα και η δυτική Πελοπόννησος θα βρεθούν επίσης στο επίκεντρο των φαινομένων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι περιοχές αυτές αναμένεται να δεχθούν σημαντικές ποσότητες νερού, με τις καταιγίδες να είναι τοπικά ισχυρές. Η διάρκεια των φαινομένων σε αυτές τις περιοχές εκτιμάται από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα της Τρίτης.

Έντονα φαινόμενα σε Σποράδες, ανατολική Θεσσαλία και Εύβοια

Κατά τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026, η κακοκαιρία θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Ελλάδας. Οι Σποράδες, ένα σύμπλεγμα νησιών στο Αιγαίο, αναμένεται να δεχθούν έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιών αυτών καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Επιπλέον, η ανατολική Θεσσαλία, και συγκεκριμένα ο νομός Μαγνησίας, θα επηρεαστεί σημαντικά από τις απογευματινές ώρες. Η Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, θα βρεθεί επίσης στο πέρασμα της κακοκαιρίας. Για τις περιοχές των Σποράδων, της ανατολικής Θεσσαλίας (ν. Μαγνησίας) και της Εύβοιας, η ΕΜΥ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα έχουν τόσο ένταση όσο και διάρκεια, υποδηλώνοντας μια παρατεταμένη περίοδο κακοκαιρίας.

Πρόσκαιρη επιδείνωση σε ανατολική Στερεά και Αττική

Προς το τέλος της Τρίτης 13 Οκτωβρίου 2026, από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, αναμένεται πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού και σε άλλες περιοχές. Η βορειοανατολική Πελοπόννησος θα επηρεαστεί από τα φαινόμενα, αν και για ένα πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την έλευση των βροχών και των καταιγίδων.

Τέλος, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή της Αττικής, θα δεχθεί επίσης πρόσκαιρα καιρικά φαινόμενα. Από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα της Τρίτης, οι κάτοικοι της Αττικής και της ευρύτερης ανατολικής Στερεάς θα πρέπει να αναμένουν βροχές και πιθανές καταιγίδες, οι οποίες ωστόσο θα έχουν παροδικό χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από: Reader