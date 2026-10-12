Η ΕΜΥ προειδοποιεί για κακοκαιρία 48 ωρών με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο, προειδοποιώντας για την επερχόμενη κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο καιρός θα επιδεινωθεί σημαντικά την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες. Τα φαινόμενα αυτά πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Έντονα φαινόμενα την Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιονίου, συμπεριλαμβανομένων της Λευκάδας, της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου. Τα ίδια φαινόμενα θα επηρεάσουν επίσης τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο.

Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης, η κακοκαιρία θα πλήξει τις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία, με έμφαση στον νομό Μαγνησίας, καθώς και την Εύβοια. Για αυτές τις περιοχές, η ΕΜΥ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια. Τέλος, από τις βραδινές ώρες της Τρίτης, η Κρήτη, κυρίως οι νομοί Χανίων και Ρεθύμνου, θα δεχθεί επίσης έντονα καιρικά φαινόμενα.

Συνέχιση της κακοκαιρίας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Η επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστεί και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Συγκεκριμένα, οι Σποράδες, η ανατολική Θεσσαλία, και ειδικότερα ο νομός Μαγνησίας, καθώς και η Εύβοια, θα εξακολουθήσουν να πλήττονται από ισχυρά καιρικά φαινόμενα. Αυτά τα φαινόμενα αναμένονται να διαρκέσουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Για τις προαναφερθείσες περιοχές, η ΕΜΥ επισημαίνει ότι τα φαινόμενα θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Παράλληλα με τις βροχές και τις καταιγίδες, η κακοκαιρία θα συνοδευτεί και από πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να φτάσει τα 8 με 9 μποφόρ.

Αρχικά, οι ισχυροί αυτοί άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο. Σταδιακά, από το βράδυ της Τρίτης, η επίδρασή τους θα επεκταθεί και στο κεντρικό Αιγαίο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr