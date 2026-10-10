Η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης αστάθειας του καιρού, η οποία θα φέρει ισχυρές καταιγίδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα ορεινά. Ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο, θα αλλάξει σταδιακά το σκηνικό στη χώρα μας. Η πρώτη επίδραση του συστήματος έγινε ήδη αισθητή στη δυτική Ελλάδα και στο Ιόνιο, όπου εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Το βαρομετρικό χαμηλό και η αρχική επίδραση

Η αλλαγή του καιρικού σκηνικού οφείλεται σε ένα βαρομετρικό χαμηλό που συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο και κινείται στην περιοχή της Ιταλίας. Αυτό το σύστημα αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Ήδη, η δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο έχουν βιώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σηματοδοτώντας την έναρξη της κακοκαιρίας.

Την ίδια ώρα, στα ανατολικά της χώρας επικρατούσε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, με τις θερμοκρασίες στη Φθιώτιδα να φτάνουν ακόμα και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Η αντίθεση αυτή μεταξύ δυτικής και ανατολικής Ελλάδας θα παραμείνει έντονη κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, ωστόσο η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά.

Η εξέλιξη του καιρού το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, το βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάζει σταδιακά τη χώρα, αυξάνοντας την πιθανότητα βροχών και καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά. Από το μεσημέρι και μετά, τοπικές μπόρες ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ στη Θράκη οι συνθήκες θα παραμείνουν κατά κανόνα καλύτερες.

Στο επίκεντρο των φαινομένων θα βρεθούν το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Μακεδονία, η δυτική και βορειοδυτική Πελοπόννησος, καθώς και ορεινά τμήματα της δυτικής Θεσσαλίας. Ιδιαίτερα στην Ήπειρο και στο βόρειο Ιόνιο, δεν αποκλείονται καταιγίδες μεγάλης έντασης. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το ψυχρό μέτωπο θα αρχίσει να διασχίζει τη δυτική Ελλάδα. Τα προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια οργανωμένη ζώνη καταιγίδων πάνω από το Ιόνιο, η οποία στη συνέχεια θα κινηθεί προς την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα, κεραυνούς και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Θερμοκρασίες και άνεμοι ανά περιοχή

Παρά την επιδείνωση του καιρού, η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά μπορεί να προσεγγίσει ακόμα και τους 30. Γενικότερα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές, φτάνοντας τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο τοπικά θα φτάσουν τα 5 και βαθμιαία τα 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.

Στην Αττική, αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ και η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνές.

Εξάπλωση της κακοκαιρίας και χιόνια στα ορεινά

Για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα αρχίσουν να εξαπλώνονται. Η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα κινηθεί σταδιακά προς την κεντρική και ανατολική Ελλάδα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική και νοτιοδυτική Πελοπόννησο.

Η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να διαρκέσει έως και τη Δευτέρα. Ωστόσο, από την Τρίτη διαφαίνεται μια νέα αλλαγή στο καιρικό σκηνικό, με περισσότερες βροχές και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Από την Τρίτη, αναμένονται χιόνια στα ορεινά τμήματα της χώρας, ολοκληρώνοντας την εικόνα της έντονης αστάθειας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis