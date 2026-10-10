Πού θα έχει βροχές και καταιγίδες – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται για το Σάββατο

Ο καιρός για το Σάββατο αναμένεται να παρουσιάσει μεταβολές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με κύρια χαρακτηριστικά τις νεφώσεις, τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες. Ειδικότερα, το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα επηρεαστούν από πιο έντονα φαινόμενα, ενώ και άλλα τμήματα της χώρας θα δεχθούν τοπικές βροχές. Παράλληλα, προβλέπεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω των 30 βαθμών Κελσίου.

Επιδείνωση του καιρού σε δυτικά και Ιόνιο

Σύμφωνα με την πρόγνωση των καιρικών συνθηκών, το Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα της Ελλάδας θα βρεθούν στο επίκεντρο των φαινομένων για το Σάββατο. Οι περιοχές αυτές αναμένεται να παρουσιάσουν αυξημένες νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές ή όμβρους. Οι βροχοπτώσεις αυτές θα εκδηλωθούν κατά τόπους, επηρεάζοντας διάφορα σημεία των δυτικών περιοχών.

Πέρα από τις βροχές, οι ίδιες περιοχές θα αντιμετωπίσουν και σποραδικές καταιγίδες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τις νυχτερινές ώρες στα βορειοδυτικά τμήματα, όπου οι καταιγίδες είναι πιθανό να είναι ισχυρές. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει μια περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών καθώς προχωράει η νύχτα στα συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία.

Τοπικές βροχές και καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα

Για την υπόλοιπη χώρα, εκτός από τη Θράκη, ο καιρός θα παρουσιάσει επίσης παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Αυτές οι νεφώσεις θα είναι πιο εμφανείς κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, επηρεάζοντας τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα. Η Κρήτη συγκαταλέγεται επίσης στις περιοχές όπου θα παρατηρηθούν αυξημένες νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην Θράκης) και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Επιπλέον, αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά. Αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των ορεινών περιοχών θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την εκδήλωση αυτών των φαινομένων.

Οι άνεμοι και η ορατότητα

Όσον αφορά τους ανέμους, θα πνέουν κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η έντασή τους θα κυμανθεί στα 3 με 4 μποφόρ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, στο Ιόνιο πέλαγος, οι άνεμοι θα είναι τοπικά ισχυρότεροι, φτάνοντας τα 5 μποφόρ, ενώ σταδιακά η έντασή τους θα ενισχυθεί περαιτέρω, αγγίζοντας τα 6 μποφόρ.

Μια εξαίρεση στο γενικό μοτίβο των νοτίων ανέμων αποτελούν τα Δωδεκάνησα, όπου οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους στην περιοχή αυτή θα είναι 3 με 4 μποφόρ. Παράλληλα, η ορατότητα σε διάφορες περιοχές της χώρας θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως κατά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες, γεγονός που απαιτεί προσοχή.

Η θερμοκρασία σε πτώση

Σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, η πρόγνωση για το Σάββατο δείχνει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Αυτή η μεταβολή αναμένεται να επηρεάσει το σύνολο της χώρας, φέρνοντας πιο ήπιες συνθήκες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ειδικότερα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το εύρος τιμών υποδεικνύει μια γενικότερη υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών, προσφέροντας ένα πιο δροσερό κλίμα για το Σαββατοκύριακο.

Με πληροφορίες από: News.gr