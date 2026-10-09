Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τις συναυλίες της Άννας Βίσση και τις συναλλαγές με τον Νίκο Καρβέλα

Εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο για τις τελευταίες, μεγάλες συναυλίες της Άννας Βίσση στην Αθήνα έχει αρχίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται εν μέσω της δημόσιας κόντρας της τραγουδίστριας με τον Νίκο Καρβέλα, η οποία έχει λάβει άνευ προηγουμένου διαστάσεις.

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τα οικονομικά δεδομένα των συναυλιών της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ» σε εμβληματικούς χώρους της πρωτεύουσας, με στόχο να «ξεσκονίσουν» έσοδα και έξοδα.

Στο μικροσκόπιο οι μεγάλες συναυλίες

Οι φορολογικές αρχές «ξεσκονίζουν» τις συναυλίες της Άννας Βίσση που πραγματοποιήθηκαν στο ΟΑΚΑ, το Καλλιμάρμαρο και το Ηρώδειο. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκονται οι αναφορές για υπέρογκες οικονομικές απώλειες που φέρεται να προέκυψαν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, οι απώλειες αυτές υπολογίζονται ότι αγγίζουν τα 3-4 εκατομμύρια ευρώ. Ο έλεγχος είναι εξονυχιστικός και καλύπτει όλα τα οικονομικά στοιχεία των εκδηλώσεων.

Έσοδα και έξοδα υπό εξέταση

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι φορολογικές αρχές διενεργούν ήδη εξονυχιστικό έλεγχο στα έσοδα που προήλθαν από τις συναυλίες. Αυτά περιλαμβάνουν τα εισιτήρια που πουλήθηκαν, τις πωλήσεις από το μπαρ των εκδηλώσεων, καθώς και τα αξεσουάρ που διατέθηκαν στο κοινό.

Παράλληλα, εξετάζονται με λεπτομέρεια και τα έξοδα των συναυλιών. Σε αυτά περιλαμβάνονται το κόστος των ηχοσυστημάτων, του φωτισμού, το στήσιμο της σκηνής, οι αμοιβές των συνεργατών, ο χώρος της εκδήλωσης, η βιντεοσκόπηση, καθώς και ο καθαρισμός του χώρου μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

Οι οικονομικές συναλλαγές με τον Νίκο Καρβέλα

Εκτός από τα έσοδα και τα έξοδα των συναυλιών, η ΑΑΔΕ εξετάζει και τις οικονομικές συναλλαγές της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα. Αυτή η πτυχή του ελέγχου προκύπτει με αφορμή τα υπέρογκα ποσά που έχουν αναφερθεί τις τελευταίες ημέρες στον δημόσιο διάλογο, είτε μέσω δημοσιευμάτων είτε μέσω ανακοινώσεων από τις δύο πλευρές.

Έτσι, στο «ραντάρ» της Εφορίας έχει μπει και το ζήτημα της αμοιβής του Νίκου Καρβέλα για τη συμμετοχή του στις εν λόγω εκδηλώσεις. Οι αρχές διερευνούν κατά πόσο αυτή η αμοιβή έχει δηλωθεί και αποτυπωθεί κανονικά στα επίσημα φορολογικά στοιχεία, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr