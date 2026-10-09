Επιδείνωση του καιρού από το Σάββατο: Ισχυρές καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν πολλές περιοχές της χώρας. Η επιδείνωση θα είναι πιο έντονη στα βορειοδυτικά, ενώ ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου εφιστά την προσοχή για φαινόμενα ιδιαίτερης έντασης. Η μεταβολή αυτή θα κορυφωθεί προς την Κυριακή, με τις βροχές να επεκτείνονται και σε ανατολικότερα τμήματα.

Προσοχή στις βορειοδυτικές περιοχές

Από το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, μια νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται να πλήξει πολλές περιοχές της Ελλάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, οι περιοχές που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι το νησί της Κέρκυρας, η Θεσπρωτία και η Πρέβεζα. Στις συγκεκριμένες περιοχές, τα φαινόμενα ενδέχεται να εμφανιστούν με ιδιαίτερη ένταση, καθιστώντας αναγκαία την προσοχή των κατοίκων.

Ένταση φαινομένων το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή

Καθώς θα βαδίζουμε από αργά το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, οι βροχές και οι καταιγίδες προβλέπεται να ενταθούν σημαντικά. Αυτό το φαινόμενο θα είναι ιδιαίτερα αισθητό στο Βόρειο Ιόνιο, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς και στα δυτικά τμήματα της Ηπείρου, δηλαδή στη Θεσπρωτία και την Πρέβεζα.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου επισήμανε ότι αυτή η εξέλιξη «χρειάζεται λίγη προσοχή», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επαγρύπνηση. Η αλλαγή του καιρού ουσιαστικά θα έρθει από αργά το βράδι του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Κυριακή, σηματοδοτώντας την κορύφωση των έντονων φαινομένων.

Επέκταση των βροχών και νέα επιδείνωση

Μετά την αρχική εκδήλωση στα δυτικά, οι βροχές αναμένεται να φτάσουν και σε πιο ανατολικά τμήματα της χώρας. Αυτή η επέκταση των φαινομένων υποδηλώνει μια γενικότερη μεταβολή του καιρικού σκηνικού σε ευρύτερη κλίμακα.

Η πρόγνωση κάνει λόγο για νέα επιδείνωση του καιρού την Τρίτη. Αυτό σημαίνει ότι η αστάθεια δεν θα περιοριστεί μόνο στο Σαββατοκύριακο, αλλά θα συνεχιστεί και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, επηρεάζοντας περαιτέρω περιοχές της Ελλάδας.

Ψύχρα και βοριάδες την Τετάρτη

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να αλλάξουν ξανά, με πιθανό το ενδεχόμενο για αυξημένους βοριάδες στο Αιγαίο. Παράλληλα με τους ισχυρούς ανέμους, προβλέπεται και αισθητή ψύχρα, η οποία ενδέχεται να γίνει αισθητή ακόμα και στην περιοχή της Αττικής.

Αυτή η μεταβολή σηματοδοτεί μια πτώση της θερμοκρασίας και μια πιο φθινοπωρινή αίσθηση του καιρού, ειδικά για τις ανατολικές περιοχές και το Αιγαίο, όπου οι βοριάδες θα είναι πιο έντονοι.

Το σκηνικό του Σαββάτου πριν την επιδείνωση

Το πρώτο μισό της ημέρας του Σαββάτου αναμένεται να κυλήσει χωρίς φαινόμενα βροχών. Στην ανατολική χώρα και το Αιγαίο, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από περισσότερη ηλιοφάνεια, προσφέροντας ένα διάλειμμα πριν την επερχόμενη μεταβολή.

Αντίθετα, στα δυτικά τμήματα της χώρας, οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες, αν και με ενδιάμεσα ανοίγματα. Από το μεσημέρι και μετά, μπόρες που προέρχονται από την Ιταλία θα αρχίσουν να επηρεάζουν τα Επτάνησα και ορισμένες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, προετοιμάζοντας το έδαφος για την κύρια επιδείνωση.

Με πληροφορίες από: Reader