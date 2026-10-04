Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να συνεχίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Νέο μήνυμα από το 112 εκδόθηκε για την περιοχή, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι συνέπειες είναι ήδη εμφανείς, καθώς έχουν καταγραφεί εκτεταμένες πλημμύρες και σημαντικές ζημιές.

Εκτεταμένες πλημμύρες και φερτά υλικά

Η ένταση των καιρικών φαινομένων είναι ιδιαίτερα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις επιμένουν. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρατηρείται εκ νέου συσσώρευση υδάτων σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου.

Παράλληλα, μεγάλος όγκος φερτών υλικών έχει μεταφερθεί στο οδόστρωμα, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και την προσβασιμότητα, κυρίως στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας, όπου η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη.

Νέο μήνυμα 112 για περιορισμό μετακινήσεων

Λόγω της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και της επικινδυνότητας που αυτές συνεπάγονται, στις 10:56 εκδόθηκε ένα νέο μήνυμα από την υπηρεσία 112. Η ειδοποίηση αφορούσε τον Δήμο Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Στο μήνυμα υπογραμμιζόταν η ανάγκη για προσοχή και η τήρηση των οδηγιών που παρέχονται από τις Αρχές, με στόχο την προστασία των πολιτών από τους κινδύνους που εγκυμονούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Επιχείρηση μεταφοράς 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο

Εξαιτίας της εκτεταμένης συσσώρευσης υδάτων στις πληγείσες περιοχές, κρίθηκε απαραίτητη η παροχή βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων. Τα άτομα αυτά βρίσκονταν σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία, συγκεκριμένα στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας.

Οι αρμόδιες αρχές διευκρίνισαν ότι τα 47 άτομα δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο για την υγεία τους και δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα υγείας. Η διαδικασία της μεταφοράς τους σε ασφαλέστερο σημείο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ισχυρές δυνάμεις Πυροσβεστικού Σώματος σε ετοιμότητα

Στην επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά των πολιτών συμμετέχουν ενεργά δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας. Επιπλέον, επιχειρούν εξειδικευμένες ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και 6ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και δύο ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., προσφέροντας την απαραίτητη συνδρομή.

Σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ισχυρές και σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, όλοι οι συναρμόδιοι φορείς βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν νέα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από την κακοκαιρία.

Εικόνες καταστροφής και πρόβλεψη εξασθένησης των φαινομένων

Το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσε το μανιώδες πέρασμα της κακοκαιρίας αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε βίντεο που αναρτήθηκαν από πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από τα βίντεο, καταγράφεται ένα αυτοκίνητο να παρασύρεται από τα ορμητικά νερά, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν μετατρέψει το οδικό δίκτυο σε επικίνδυνους χειμάρρους.

Αυτές οι εικόνες αναδεικνύουν την ένταση των φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Ωστόσο, υπάρχει μια αχτίδα αισιοδοξίας, καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα έντονα καιρικά φαινόμενα γενικά στην Κρήτη αναμένονται να εξασθενήσουν σταδιακά από σήμερα, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026.

Με πληροφορίες από: Enikos