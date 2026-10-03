Η Κρήτη μετρά τις πληγές της και σήμερα, 3 Οκτωβρίου 2026, από την επέλαση της κακοκαιρίας που έφερε στο νησί ισχυρές καταιγίδες και βροχές. Ποτάμια έχουν φουσκώσει, χείμαρροι σάρωσαν τα πάντα στον διάβα τους, ενώ σπίτια και επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει σε διάφορες περιοχές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί δεκάδες κλήσεις για βοήθεια, ενώ ένας ηλικιωμένος κτηνοτρόφος έχασε τη ζωή του στο Ρέθυμνο.

Οι συνέπειες της κακοκαιρίας και οι επιχειρήσεις διάσωσης

Από την Παρασκευή έως και το πρωί του Σαββάτου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί συνολικά 31 κλήσεις από όλη την Κρήτη. Οι κλήσεις αφορούσαν τόσο αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους όσο και απεγκλωβισμό πολιτών που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση λόγω των έντονων φαινομένων. Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει το νησί με καταιγίδες και σήμερα, με τους μετεωρολόγους να εκδίδουν προειδοποιήσεις για έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα.

Στο Ρέθυμνο, η περιοχή θρηνεί για τον θάνατο ενός ηλικιωμένου κτηνοτρόφου, ο οποίος έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν στο μαντρί του. Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι υπήρξε η περίπτωση ενός θανάτου, καθώς ένα άτομο βγήκε μέσα στη βροχόπτωση και παρασύρθηκε.

Σοβαρά προβλήματα στο Λασίθι και το Ηράκλειο

Στον νομό Λασιθίου, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή Φέρμα Ιεράπετρας. Εκεί, πάνω από 20 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία λόγω της κατάστασης. Επιπλέον, εξαιτίας των φερτών υλικών και της ανόδου της στάθμης των υδάτων στο οδόστρωμα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Ιεράπετρας – Σητείας, ειδικότερα στην είσοδο του χωριού.

Μεγάλα κομμάτια βράχων έχουν «σπάσει» δύο δρόμους στην περιοχή, ενώ οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο κατολισθήσεων. Στο σημείο επιχειρούν δύο μηχανήματα έργου του δήμου με στόχο την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, μετακινώντας τα φερτά υλικά και διευκολύνοντας την παροχέτευση των υδάτων.

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και σε άλλες περιοχές του νησιού. Στα Ζωνιανά, οι πυροσβέστες, πέρα από τις αντλήσεις νερών, μετέφεραν άλλα δύο άτομα σε ασφαλή σημεία. Στο Ρουκάνι Ηρακλείου, τα νερά εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, με τους ιδιοκτήτες να δίνουν μάχη για ώρες με τα λασπόνερα και τις κατεστραμμένες περιουσίες τους. Στη Φοινικιά Ηρακλείου, σπίτια, υπόγεια και επιχειρήσεις «θάφτηκαν» στη λάσπη, ενώ έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν και στα Φλαμουριανά του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Προειδοποιήσεις και κίνδυνοι από τους ειδικούς

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε για την κατάσταση, τονίζοντας ότι τα εδάφη της Κρήτης είναι επιβαρυμένα από τις προηγούμενες βροχοπτώσεις και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους κατοίκους. Ανέφερε ότι, αν και η κατάσταση εξελίσσεται σχετικά ομαλά σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, ο κίνδυνος παραμένει.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι πριν από δύο ημέρες καταγράφηκαν τεράστιες βροχοπτώσεις, με ύψη που ξεπέρασαν τα 300 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές και έφτασαν ακόμη και πάνω από 350 χιλιοστά. Ο συνδυασμός αυτών των έντονων βροχοπτώσεων με το φυσικό γεωγραφικό περιβάλλον της Κρήτης δημιούργησε προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς χάρη στην οργάνωση των επιχειρησιακών φορέων.

Κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο καθηγητής Λέκκας υπογράμμισε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις δεν δυσκολεύουν μόνο τις μετακινήσεις, αλλά μπορούν να προκαλέσουν και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ξαφνικές πλημμύρες, κυρίως σε μικρές λεκάνες απορροής που υπάρχουν στο βόρειο τμήμα της Κρήτης. Παράλληλα, υπάρχουν και συνοδά δυναμικά προβλήματα, όπως οι διαβρώσεις, οι κατολισθήσεις και το κλείσιμο δρόμων από φερτά υλικά.

Όλα αυτά δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δύσκολο πλαίσιο για τους κατοίκους των περιοχών που πλήττονται από τα φαινόμενα. Για τον λόγο αυτό, έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις από το 112, με μήνυμα που καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους έως το απόγευμα του Σαββάτου, με επίκεντρο το Λασίθι, ενώ έχουν επιβληθεί και απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε συγκεκριμένα σημεία.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos