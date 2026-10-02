Καιρός: βροχές και πιθανές καταιγίδες σήμερα στην Αττική

Βροχές αναμένονται σήμερα στον νομό της Αττικής, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του νομού. Παρά το γεγονός ότι τα πιο επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εστιάζονται στην Κρήτη, η οποία μετρά τις πληγές της από το πρωί της Πέμπτης, και η Αττική θα επηρεαστεί από την κακοκαιρία.

Πότε θα βρέξει στην Αττική

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, βροχές θα σημειώνονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Οι καταιγίδες, εφόσον εκδηλωθούν, αναμένεται να πλήξουν τα βόρεια τμήματα του νομού μετά τις 5 με 6 το απόγευμα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού αναφέρει ότι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, με κύριο επίκεντρο την Κρήτη. Αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως και το μεσημέρι της Κυριακής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr