Η Κρήτη βρίσκεται σε κλοιό κακοκαιρίας, αντιμετωπίζοντας έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρή βροχόπτωση. Οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, με τις Πυροσβεστικές Δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Παράλληλα, έχουν εκδοθεί μηνύματα από το 112, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους σε συγκεκριμένες περιοχές.

Έντονα καιρικά φαινόμενα και κινητοποίηση αρχών

Η Κρήτη δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα, με την ισχυρή βροχόπτωση να συνεχίζεται αδιάκοπα. Τα φαινόμενα εκδηλώνονται κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Σε αυτές τις περιοχές, η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή και συνεχής. Οι δυνάμεις αυτές παρέχουν ποικίλες βοήθειες, πραγματοποιούν αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένα σημεία, προβαίνουν σε κοπές δέντρων που έχουν πέσει και μεταφέρουν άτομα σε ασφαλή σημεία, αντιμετωπίζοντας τις άμεσες συνέπειες της κακοκαιρίας.

Προειδοποιήσεις 112 και περιορισμός μετακινήσεων

Στις 10:02 το πρωί, εκδόθηκε μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στον δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η ενεργοποίηση του μηνύματος 112 στο Λασίθι αφορά συγκεκριμένα τις περιοχές του Αγίου Νικολάου, της Ελούντας, της Μιλάτου και των Λιμνών. Το μέτρο αυτό τίθεται σε εφαρμογή στη συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη, λαμβάνοντας υπόψη και τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατάσταση οδικού δικτύου και κλειστά σχολεία

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, έχει παρατηρηθεί άνοδος της στάθμης των υδάτων σε διάφορες περιοχές, δημιουργώντας προβλήματα και δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Επιπλέον, φερτά υλικά έχουν αναφερθεί στο οδικό δίκτυο τόσο των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου όσο και Λασιθίου, καθιστώντας ορισμένα σημεία επικίνδυνα ή απροσπέλαστα.

Πέραν των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οδήγησαν και στο κλείσιμο σχολείων. Αυτό το μέτρο ελήφθη ως προληπτική ενέργεια για την προστασία των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους εν μέσω της κακοκαιρίας.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που διεξάγουν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις, πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί ατόμων που είχαν βρεθεί σε δύσκολη θέση λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Οι δυνάμεις αυτές εργάζονται εντατικά για την παροχή βοήθειας όπου κρίνεται αναγκαίο.

Συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι απεγκλωβίστηκε από το όχημά του, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί εξαιτίας των συνθηκών. Μετά τον απεγκλωβισμό τους, τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Συστάσεις από τους αντιπεριφερειάρχες

Ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, Γιώργο Τσαπάκο, απευθύνουν σαφή σύσταση προς όλους τους οδηγούς. Καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Οι δύο αξιωματούχοι τονίζουν την ανάγκη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφονται συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι αγνοούν τα πραγματικά δεδομένα των καιρικών συνθηκών. Ο πρωταρχικός σκοπός της αποστολής του μηνύματος 112 είναι η άμεση προειδοποίηση των πολιτών, ώστε να αποφεύγουν την προσέγγιση στα ενεργά εργοτάξια και να παραμένουν ασφαλείς.

Με πληροφορίες από: Enikos