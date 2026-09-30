Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται σήμερα, με σημαντική ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο, βροχές και καταιγίδες. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, διατηρώντας χειμωνιάτικες συνθήκες για την εποχή. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, τα φαινόμενα αυτά θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και τις επόμενες ημέρες.

Ισχυροί βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας

Οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά διαστήματα τα 8 μποφόρ. Τοπικά, είναι πιθανό να αγγίξουν ακόμα και τα 9 μποφόρ, κυρίως στην περιοχή του Καφηρέα και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο. Η ενίσχυση των ανέμων θα συνοδευτεί από νέα πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Οι βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν ήδη τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και μέσα στην ημέρα αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, επηρεάζοντας και το νότιο Αιγαίο. Στην περιοχή του στενού του Καφηρέα είναι πιθανό από το μεσημέρι και μετά οι βοριάδες να φτάσουν τα 9 μποφόρ. Αντίθετα, στα Δωδεκάνησα οι συνθήκες θα είναι ηπιότερες, ενώ στο Ιόνιο οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ.

Χειμωνιάτικες θερμοκρασίες για την εποχή

Οι θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή, με τις συνθήκες να παραπέμπουν περισσότερο σε προχωρημένο φθινόπωρο. Η εικόνα αυτή αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το Σαββατοκύριακο, καθώς ο Οκτώβριος κάνει την είσοδό του με χαμηλές θερμοκρασίες. Η υποχώρηση της θερμοκρασίας θα είναι εντονότερη στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, όπου θα επικρατήσουν οι ισχυρότεροι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι.

Εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες

Από τις πρωινές ώρες επικρατούν αυξημένες νεφώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας. Περισσότερο επηρεάζονται τα ανατολικά ηπειρωτικά, από τη Μακεδονία και τη Θράκη έως τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο, καθώς και μεγάλο μέρος του Αιγαίου.

Οι βροχές έχουν ήδη ξεκινήσει σε αρκετές περιοχές και αναμένεται να ενταθούν μέσα στην ημέρα. Τοπικές βροχοπτώσεις σημειώνονται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, ενώ βροχές έχουν καταγραφεί και στο βόρειο Αιγαίο, τη Λέσβο και τα βόρεια της Κρήτης.

Προς το μεσημέρι, τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Ανάλογα φαινόμενα είναι πιθανό να σημειωθούν στις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ, οι καταιγίδες θα κινηθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ιδιαίτερα στην Κρήτη αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να επιμένουν και τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr