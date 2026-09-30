Βροχερή η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Η Ευρώπη παρουσιάζει ένα έντονα διχασμένο καιρικό σκηνικό, καθώς ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων παγιδεύει θερμές αέριες μάζες. Αυτή η διάταξη λειτουργεί ταυτόχρονα ως «αντλία» που κατευθύνει ψυχρότερο αέρα προς την περιοχή μας, φέρνοντας ψύχρα, θυελλώδεις βοριάδες και επιλεκτικές βροχές. Σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει διαφοροποιήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Το καιρικό σκηνικό στην Ευρώπη και η επίδραση στην Ελλάδα

Το καιρικό σκηνικό στην Ευρώπη διαμορφώνεται από ένα ισχυρό σύστημα υψηλών πιέσεων. Αυτό το σύστημα έχει ως αποτέλεσμα την παγίδευση θερμών αέριων μαζών σε ορισμένες περιοχές της ηπείρου.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη διάταξη λειτουργεί ως ένας μηχανισμός που κατευθύνει ψυχρότερο αέρα προς την Ελλάδα. Αυτή η μεταφορά ψυχρότερων μαζών επιφέρει ψύχρα, θυελλώδεις βοριάδες και βροχοπτώσεις σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

Αναλυτική πρόγνωση για τα βόρεια και κεντρικά τμήματα

Ξεκινώντας από τα βόρεια της χώρας, ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, αν και θα υπάρξουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανές είναι οι ψιχάλες στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, στην Πίνδο, καθώς και στα νησιά Χίο και Μυτιλήνη.

Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και το Ιόνιο, ο ήλιος θα κυριαρχεί περισσότερο, προσφέροντας μεγαλύτερα διαστήματα αίθριου καιρού. Αντιθέτως, στις Σποράδες, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στη Μαγνησία και στην Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, αναμένονται περισσότερες βροχές και πιθανές καταιγίδες ή τοπικά μπουρίνια.

Καιρός σε νότια τμήματα και νησιά

Προχωρώντας νοτιότερα, βροχές και καταιγίδες αναμένονται κατά τόπους ισχυρές στη Νότια Εύβοια και στις Δυτικές Κυκλάδες. Λιγότερα φαινόμενα θα σημειωθούν στην Ανατολική Στερεά και στα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Στο νότιο Ιόνιο, στις υπόλοιπες Κυκλάδες και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με κάποιες νεφώσεις. Τέλος, περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν την Κρήτη, κυρίως το βόρειο τμήμα του νησιού, όπου τα φαινόμενα πρόσκαιρα θα είναι ιδιαίτερα έντονα. Παράλληλα, στα Δωδεκάνησα και στο απομακρυσμένο Καστελόριζο δεν θα λείψουν κάποιες βροχές μέσα στην ημέρα.

Εντάσεις ανέμων και θερμοκρασιακές μεταβολές

Στο πεδίο των ανέμων, οι βοριάδες θα θηρεύουν στο Αιγαίο, φτάνοντας τα επίπεδα θύελλας έως 7-8 μποφόρ. Αυτό θα συμβεί κυρίως στα κεντρικά, στα βόρεια του Αιγαίου και στη Θάλασσα των Κυθήρων. Αντιθέτως, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι και δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι τους 20 με 23 βαθμούς Κελσίου στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, στη Δυτική χώρα αλλά και στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Ταυτοχρόνως, το κρύο στα ορεινά καθιστά το σκηνικό χειμερινό.

Ειδικές προβλέψεις για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι κάτοικοι θα ξυπνήσουν με συννεφιασμένο ουρανό, και τα σύννεφα θα επιμείνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα δημιουργείται η αίσθηση ότι «το πάει για βροχή», και εκεί πιθανώς να δούμε λίγα ψιλόβροχα, κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Οι βοριάδες θα είναι ισχυροί στα ανατολικά και νότια του νομού, με εντάσεις που θα φτάνουν και τα 6-7 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά δεν αναμένονται φαινόμενα, ενώ σύννεφα θα κάνουν την εμφάνισή τους στον ουρανό. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέτριας έντασης στον Θερμαϊκό, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki