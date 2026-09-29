Σάκης Αρναούτογλου: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Τετάρτη

Πιο φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου. Ο γνωστός προγνώστης καιρού ανέλυσε την πορεία του καιρού μέσω του δελτίου που παρουσιάζει στο YouTube, τονίζοντας ότι η χώρα μας θα βιώσει συνθήκες πιο φθινοπωρινές σε σύγκριση με την Κεντροδυτική Ευρώπη.

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

Ειδικότερα, για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, μέχρι το πρωί αναμένεται δέσμη από μπόρες να επηρεάσει τις Σποράδες, την Εύβοια, καθώς και περιοχές της Μαγνησίας και της Λέσβου. Η Αττική, όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, θα πρέπει να προετοιμάζεται για φθινοπωρινό καιρό όσο θα βαδίζουμε προς τις προμεσημβρινές ώρες.

Γενικότερα, για την ίδια ημέρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Τοπικές βροχές αναμένονται στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, τη Βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Επιπλέον, μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν στην Κρήτη.

Οι θερμοκρασίες ανά περιοχή

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, αυτή θα παρουσιάσει διακυμάνσεις ανάλογα με την περιοχή. Στη Βόρεια Ελλάδα, οι τιμές θα κυμανθούν από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Δυτική Μακεδονία θα είναι χαμηλότερες, από 9 έως 20 βαθμούς.

Στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 16 έως 26 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο υδράργυρος θα δείξει από 18 έως 23 βαθμούς. Τέλος, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 16 έως 25 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 26 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα πελάγη

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί, της τάξης των 5-6 μποφόρ. Τοπικά, μάλιστα, θα φτάσουν σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ, με ριπές που θα αγγίζουν τα 70-80 χιλιόμετρα την ώρα.

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι γενικά από ανατολικές διευθύνσεις και ασθενείς. Ωστόσο, στον Πατραϊκό Κόλπο, πρόσκαιρα θα ενισχυθούν και θα γίνουν μέτριοι, φτάνοντας τα 4-5 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Για την Αττική, την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια τμήματα θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι 5 μποφόρ, και στα ανατολικά θα είναι ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, φτάνοντας τα 6-7 μποφόρ με ριπές έως 70 χιλιόμετρα την ώρα.

Στη Θεσσαλονίκη, την Τετάρτη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς, ενώ τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα θα γίνουν μέτριοι, φτάνοντας τα 4-5 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr