Ο καιρός την Τετάρτη: Βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, καθώς η χώρα θα είναι καιρικά χωρισμένη στα δύο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, συνοδευόμενες από ισχυρούς βοριάδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας. Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται κυρίως από παροδική συννεφιά.

Το σκηνικό του καιρού στην Αττική

Για την Αττική, η Χριστίνα Ρήγου προβλέπει αυξημένη συννεφιά και βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα. Το μεσημέρι, στα ανατολικά του νομού, αναμένονται πρόσκαιρες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην περιοχή θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 22 βαθμών Κελσίου, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάνουν τα 7 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Ειδικότερα για την Αθήνα, η εικόνα του meteo δείχνει αρκετή συννεφιά κατά τις πρωινές ώρες. Βροχές αναμένονται κατά τα διαστήματα 12:00–15:00 και 18:00–21:00.

Καταιγίδες και σε άλλες περιοχές

Εκτός από την Αττική, καταιγίδες προβλέπονται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, αναμένονται στην Εύβοια, στις δυτικές Κυκλάδες και, από το απόγευμα, στην Κρήτη. Προς το βράδυ, ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται κυρίως στο νησί της Κρήτης.

Πτώση της θερμοκρασίας

Στις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν βροχές, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 21–22 βαθμούς Κελσίου. Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, οι τιμές θα κυμανθούν στους 23–24 βαθμούς Κελσίου. Για την υπόλοιπη χώρα, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κινηθούν κοντά στους 25–26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η πρόβλεψη κάνει λόγο για νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, με ένταση 3–5 μποφόρ, ενώ στα νότια παραθαλάσσια τμήματα θα είναι βορειοανατολικοί και θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr