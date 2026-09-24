Νέα κακοκαιρία προ των πυλών: Πού ξεκινούν τα φαινόμενα και τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

Μια νέα μεταβολή του καιρού βρίσκεται προ των πυλών, με τα φαινόμενα να ξεκινούν την Παρασκευή από τα βορειοδυτικά της χώρας και να επεκτείνονται σταδιακά. Η αρχή αναμένεται να γίνει στην Κέρκυρα, όπου προβλέπονται βροχές πριν από το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται ως η πιο άστατη ημέρα, καθώς οι βροχές θα επεκταθούν σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, επηρεάζοντας και την Αττική.

Η εξέλιξη των φαινομένων την Παρασκευή

Μετά την Κέρκυρα, η κακοκαιρία θα επηρεάσει και άλλες περιοχές. Μπόρες και καταιγίδες αναμένονται την Παρασκευή στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο. Τοπικές βροχές προβλέπονται επίσης για την Πέλλα, την Πιερία και την Ημαθία.

Προς το βράδυ της Παρασκευής, τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία, καθώς και στη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Ο Σάκης Αρναούτογλου εφιστά την προσοχή για τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, επισημαίνοντας την πιθανότητα εκδήλωσης «ισχυρών φαινομένων» στη δυτική Ελλάδα.

Το Σάββατο και η Αττική στο επίκεντρο

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, οι τοπικές βροχές αναμένονται στην Αττική, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Σύμφωνα με την ωριαία πρόγνωση, η πιθανότητα βροχής εμφανίζεται ήδη από το πρωί, αυξάνεται μετά τις 09:00 και θα κορυφωθεί μεταξύ 14:00 και 16:00, φτάνοντας το 79% στις 14:00 και το 83% στις 15:00. Στη συνέχεια, η πιθανότητα βροχής υποχωρεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται παροδικές βροχές έως το βράδυ.

Ο Κώστας Λαγουβάρδος εκτιμά ότι το Σάββατο οι βροχές θα καλύψουν μεγάλο μέρος της χώρας και ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές στα κεντρικά και νότια τμήματα. Παράλληλα, οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν. Το βράδυ του Σαββάτου, φαινόμενα προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη δυτική Κρήτη.

Η πρόβλεψη για την Κυριακή και ο φθινοπωρινός καιρός

Ο καιρός θα παραμείνει άστατος και την Κυριακή. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Μπόρες αναμένονται στην Κρήτη, ενώ ενδέχεται να επηρεαστούν και τα Δωδεκάνησα.

Από το απόγευμα της Κυριακής, τα φαινόμενα προβλέπεται να εξασθενήσουν σταδιακά. Οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι σε συνδυασμό με την πτώση της θερμοκρασίας θα προσδώσουν στο Σαββατοκύριακο έναν έντονο φθινοπωρινό χαρακτήρα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr