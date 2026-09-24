Αλλάζει απότομα ο καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Μετά από δύο ημέρες βροχοπτώσεων, το σύντομο καλοκαιρινό διάλειμμα με ηλιοφάνεια έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς κατοίκους των νοτίων προαστίων της Αθήνας να απολαύσουν ξανά τη θάλασσα. Ωστόσο, οι καλές καιρικές συνθήκες αναμένεται να δώσουν τη θέση τους σε ένα φθινοπωρινό σκηνικό, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το απόγευμα της Παρασκευής.

Το καλοκαιρινό διάλειμμα στις παραλίες

Η επιστροφή της ηλιοφάνειας επέτρεψε σε αρκετούς, Αθηναίους και τουρίστες, να εκμεταλλευτούν την υψηλή ακόμη θερμοκρασία του νερού και τον περιορισμένο αέρα. Χαρακτηριστικές εικόνες από την παραλία του Φλοίσβου έδειξαν την αμμουδιά γεμάτη με πετσέτες, ομπρέλες και ανθρώπους που βούτηξαν στο νερό.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και σε άλλες περιοχές των νοτίων προαστίων, όπως ο Άλιμος και η Γλυφάδα, όπου η θερμοκρασία ξεπέρασε τοπικά τους 26 βαθμούς, προσφέροντας ένα απρόσμενο καλοκαιρινό φινάλε πριν την αλλαγή του καιρού.

Η πρόγνωση του μετεωρολόγου

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ανέφερε ότι οι καλές καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν μετά την Πέμπτη και το πρωί της Παρασκευής. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη να ληφθούν υπόψη και οι συνθήκες που επικρατούν τις πρωινές ώρες, ιδίως στις βορειότερες περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Λαγουβάρδος παρατήρησε ότι το πρωί σημειώνονται πολύ χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι το πρωί της Πέμπτης καταγράφηκαν μηδέν βαθμοί στον Έβρο.

Αλλαγή σκηνικού από την Παρασκευή

Η εικόνα του καιρού θα αλλάξει σημαντικά από το απόγευμα της Παρασκευής. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους, ξεκινώντας από τα βορειοδυτικά της χώρας. Το Σάββατο αναμένεται να είναι μια δύσκολη ημέρα για μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, θα υπάρξουν βροχές σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, οι οποίες πιθανόν να είναι ισχυρές κατά τόπους στα κεντρικά και στα νότια. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα επιδεινώσει περαιτέρω τις καιρικές συνθήκες.

Πτώση θερμοκρασίας και φθινοπωρινό σκηνικό την Κυριακή

Την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω, ενώ θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας. Οι βροχές, σύμφωνα με την πρόγνωση, θα διαρκέσουν μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής και στη συνέχεια θα εξασθενήσουν σταδιακά.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, λόγω της νέφωσης και των βροχών, οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά χαμηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ο κ. Λαγουβάρδος τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη παραπέμπει σε έναν «άστατο, φθινοπωρινό καιρό».

Προσοχή σε τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα

Όσον αφορά το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων, ο μετεωρολόγος σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος για εκτεταμένη ανησυχία. Ωστόσο, απαιτείται προσοχή, καθώς σε περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχές, κυρίως στην Πελοπόννησο και πιθανόν στη δυτική Κρήτη, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικά πλημμυρικά επεισόδια. Ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου συνέστησε επαγρύπνηση για αυτές τις περιοχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr