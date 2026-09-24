Το φθινόπωρο πιστό στο ραντεβού του: Αίθριος καιρός, αισθητή ψύχρα και η ζακέτα απαραίτητη

Μαζί με τη φθινοπωρινή ισημερία, το φθινόπωρο ενεργοποιήθηκε για τα καλά, εμφανιζόμενο απόλυτα πιστό στο ραντεβού του. Ένα ψυχρό μέτωπο σάρωσε τη χώρα, φέρνοντας μια αισθητή μεταβολή που θύμισε προχωρημένη εποχή. Μάλιστα, τα πρώτα χιόνια δεν δίστασαν να κάνουν την εμφάνισή τους στις βόρειες βουνοκορφές μας. Πλέον, η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, ωστόσο η ψύχρα φαίνεται πως ήρθε για να μείνει.

Γενική εικόνα του καιρού την Πέμπτη

Για σήμερα Πέμπτη (24/9), ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει γενικευμένη βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας. Οι βροχές και οι νεφώσεις δίνουν τη θέση τους στον ήλιο, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις.

Συγκεκριμένα, στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο ο καιρός θα είναι αίθριος. Αντίστοιχα, στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, καθώς και στη Μυτιλήνη, τη Χίο και την Κέρκυρα, ο ήλιος θα έχει επίσης τον πρώτο λόγο, προσφέροντας καλές καιρικές συνθήκες.

Καιρικές συνθήκες σε Στερεά Ελλάδα και νησιά

Στη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Σαρωνικού, τα Επτάνησα και την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις Κυκλάδες, η μέρα θα κυλήσει με καθαρό ουρανό, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα.

Στην Κρήτη, ο καιρός θα είναι άστατος από το πρωί, με συννεφιά και λίγες βροχές, οι οποίες αναμένεται να είναι πιο έντονες στα Χανιά. Στα ορεινά του νησιού, ενδέχεται να εκδηλωθούν μπόρες. Αντίθετα, στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο ο καιρός διατηρείται αίθριος, με καλές συνθήκες.

Άνεμοι και θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στο Αιγαίο, η έντασή τους θα φτάσει τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ στα νοτιοανατολικά τμήματα, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν αργότερα μέτριας έντασης.

Η ψύχρα είναι πλέον ιδιαίτερα αισθητή, με τον υδράργυρο να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Αρκετό κρύο θα επικρατήσει τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά, με μονοψήφιες θερμοκρασίες στα πιο ορεινά. Το μεσημέρι, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου στο σύνολο της χώρας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριας έντασης στα ανατολικά του νομού και μεταβλητοί ασθενέστεροι στον Σαρωνικό. Η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 11 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο ουρανός θα διατηρηθεί αίθριος με λίγες νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό, θα πνέει αρχικά Βαρδάρης έως 5 μποφόρ και αργότερα μέτριοι νοτιάδες. Το θερμόμετρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα δείχνει από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Την Παρασκευή, η εικόνα του καιρού παραμένει αρχικά βελτιωμένη. Ωστόσο, προς το βράδυ, μια νέα διαταραχή αναμένεται να φέρει βροχές στη βόρεια και δυτική ηπειρωτική χώρα, καθώς και στο Ιόνιο.

Η ψύχρα θα διατηρηθεί αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα, επιβεβαιώνοντας έτσι την επίσημη αλλαγή της εποχής. Με απλά λόγια, η ζακέτα είναι πλέον απαραίτητη για όλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki