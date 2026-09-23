Νέα ψυχρή εισβολή με καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Μια δυνατή φθινοπωρινή μεταβολή βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλάζοντας το σκηνικό του καιρού σε όλη τη χώρα. Μετά τις βροχές και τις καταιγίδες που ήδη εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές, αναμένεται κορύφωση των φαινομένων τις επόμενες ημέρες με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, μια ψυχρή αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια κινείται προς την Ελλάδα, φέρνοντας πιο έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αλλαγής δεν θα είναι μόνο οι βροχές, αλλά κυρίως η απότομη πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Η χώρα περνά σταδιακά σε καθαρά φθινοπωρινή φάση, με τις βροχές, τις καταιγίδες και την έντονη κεραυνική δραστηριότητα να αποτελούν το πρώτο στάδιο της μεταβολής. Αυτή η αλλαγή θα κορυφωθεί με αισθητή ψύχρα σε όλη την επικράτεια.

Οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν φτάνοντας έως και τα 7 μποφόρ, κυρίως στο Αιγαίο, καθιστώντας την πτώση της θερμοκρασίας ακόμα πιο αισθητή.

Η κατάσταση στην Αττική

Η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί από τη μεταβολή του καιρού, αν και δεν θα βρίσκεται στο επίκεντρο των ισχυρότερων φαινομένων. Οι προγνώσεις δείχνουν αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών και πρόσκαιρων καταιγίδων, κυρίως σε περιοχές όπου η αστάθεια θα είναι εντονότερη.

Για την Αθήνα, το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι υψηλές τιμές των προηγούμενων ημερών θα αποτελέσουν παρελθόν, με τον υδράργυρο να επιστρέφει σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι βοριάδες που θα ενισχυθούν από το Σαββατοκύριακο θα κάνουν την αλλαγή περισσότερο αισθητή, κυρίως στις ανατολικές περιοχές του νομού και στα παραθαλάσσια τμήματα.

Ισχυρά φαινόμενα και προειδοποιήσεις

Τις τελευταίες ώρες, καταγράφηκαν περισσότεροι από 25.000 κεραυνοί στη χώρα, ενώ ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Ιονίου.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, ανέφερε ότι η εξέλιξη του καιρού είναι μέσα στο πλαίσιο της εποχής, ωστόσο τόνισε ότι τα φαινόμενα σε τοπικό επίπεδο μπορούν να είναι έντονα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού, επισημαίνοντας ότι οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν συγκεκριμένες περιοχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr