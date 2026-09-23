Ψυχρό μέτωπο φέρνει βροχές και πτώση θερμοκρασίας για δεύτερη ημέρα

Μια αιφνίδια αλλαγή εποχής παρατηρείται στη χώρα, καθώς η φθινοπωρινή ισημερία ενεργοποίησε το φθινόπωρο, το οποίο φέτος εμφανίζεται πιστό στο ραντεβού του. Ένα ψυχρό μέτωπο σάρωσε την Ελλάδα, προκαλώντας μεταβολή του καιρού με ισχυρές βροχές, μπόρες, μπουρίνια και καταιγίδες. Παράλληλα, σημειώθηκε απότομη πτώση της θερμοκρασίας, καταγράφηκαν 25.000 κεραυνοί και εμφανίστηκαν χιόνια στον Όλυμπο. Η διαταραχή αυτή αναμένεται να επιμείνει και σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου.

Η φθινοπωρινή ισημερία και η μεταβολή του καιρού

Η φετινή φθινοπωρινή ισημερία σηματοδότησε την άφιξη του φθινοπώρου με μια έντονη μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Το ψυχρό μέτωπο που επηρέασε τη χώρα έφερε μαζί του εκτεταμένα καιρικά φαινόμενα, τα οποία περιλάμβαναν ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και μπουρίνια σε πολλές περιοχές.

Η αλλαγή αυτή συνοδεύτηκε από μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ καταγράφηκε και ένας εντυπωσιακός αριθμός κεραυνών, φτάνοντας τους 25.000. Ακόμη, αναφέρθηκαν χιονοπτώσεις στον Όλυμπο, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση της μεταβολής. Τα φαινόμενα αυτά, που ξεκίνησαν ήδη, θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, 23 Σεπτεμβρίου, με σταδιακή εξασθένηση έως το μεσημέρι.

Καιρικά φαινόμενα ανά περιοχή

Σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, οι κάτοικοι των βορείων περιοχών θα ξυπνήσουν με εκτεταμένες νεφώσεις και βροχές στα νότια και παράκτια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, στη Χαλκιδική και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ιδιαίτερα έντονες βροχές και καταιγίδες αναμένονται στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία, στην κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς και στην κεντρική Στερεά Ελλάδα. Αυτά τα φαινόμενα προβλέπεται να εξασθενήσουν και να διαρκέσουν έως το μεσημέρι.

Στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με λίγες νεφώσεις και σκόρπια ψιλόβροχα, ενώ στο Ιόνιο πέλαγος θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Στην ανατολική Στερεά, στα νησιά του Σαρωνικού και στην ανατολική Πελοπόννησο, οι νεφώσεις θα δώσουν κάποιες βροχές, οι οποίες θα περιοριστούν από το μεσημέρι και μετά. Παράλληλα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στις Κυκλάδες, ο καιρός θα είναι αίθριος με κάποιες νεφώσεις και πιθανές ψιχάλες. Ο ήλιος θα κυριαρχεί στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, στην Κρήτη, από το μεσημέρι η διαταραχή θα φέρει βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πιο έντονες στον νομό Λασιθίου. Ωστόσο, στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Ενισχυμένοι βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας

Οι άνεμοι θα είναι ακλόνητοι βοριάδες σε όλη τη χώρα. Στο Αιγαίο και στο νότιο Ιόνιο, η έντασή τους θα φτάνει τα 5 και τοπικά τα 6 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο, οι άνεμοι διατηρούνται ιδιαίτερα ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία έχει ήδη σημειώσει πτώση από σήμερα και θα διατηρηθεί πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Αρκετό κρύο θα επικρατεί κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, με μονοψήφιες θερμοκρασίες στα πιο ορεινά τμήματα. Το μεσημέρι, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου στο σύνολο της χώρας.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, οι κάτοικοι θα ξυπνήσουν με συννεφιασμένο ουρανό και άστατο καιρό. Τοπικές ομίχλες, υγρασία και πιθανά ψιλόβροχα θα επικρατήσουν, ενώ οι νεφώσεις θα παραμείνουν κατά τόπους έως το τέλος της ημέρας. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα του καιρού θα είναι καλύτερη, με λίγες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για ασθενή φαινόμενα στις γύρω περιοχές. Ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό θα φτάσει έως τα 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10-11 έως τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Βελτίωση την Πέμπτη με διατήρηση ψύχρας

Την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, η εικόνα του καιρού αναμένεται να βελτιωθεί. Ωστόσο, οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ενώ η ψύχρα θα διατηρηθεί αισθητή σε όλη τη χώρα. Αυτή η διατήρηση της ψύχρας μαρτυρά την επίσημη αλλαγή εποχής.

Με απλά λόγια, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την γκαρνταρόμπα μας και να μυρίσουμε φθινόπωρο, καθώς οι καιρικές συνθήκες πλέον εναρμονίζονται πλήρως με την φθινοπωρινή περίοδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki