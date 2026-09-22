Κακοκαιρία με βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Τετάρτη

Το σκηνικό του καιρού αλλάζει ξανά την Τετάρτη, καθώς αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση, ενώ η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά από τις απογευματινές ώρες.

Ο καιρός την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Meteo, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα της Ελλάδας. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται κυρίως μετά τις απογευματινές ώρες.

Πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Ειδικότερα, στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 24 βαθμούς, ενώ στην Ήπειρο από 4 έως 25-26 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, οι τιμές θα είναι από 6 έως 23 βαθμούς, και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 24-25 βαθμούς.

Στα νησιά, στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 24-25 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 12 έως 20-22 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο προγνώστης καιρού επισημαίνει ότι η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο και δεν αποκλείεται να πλησιάσει το μηδέν σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες που είχαμε το καλοκαίρι, 22 βαθμούς Κελσίου, έχουν γίνει μέγιστες, σύμφωνα με τον κ. Αρναούτογλου.

Καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, αναμένονται αρχικά νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Στη συνέχεια, προβλέπεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με τις βόρειες περιοχές του νομού να έχουν 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.

Στη Θεσσαλονίκη, αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές, οι οποίες θα βελτιωθούν γρήγορα. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Εξέλιξη του καιρικού συστήματος

Το καιρικό σύστημα που επηρεάζει τη χώρα κινείται ανατολικά προς την Τουρκία. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το ξημέρωμα, αναμένονται μπόρες προς τα ανατολικά της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Προς το μεσημέρι, η αστάθεια θα μετακινηθεί προς την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα, οι πιθανότητες για έντονες βροχές είναι πολύ μικρές, κάτι που ισχύει και για την Αττική.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη αναμένεται καλός καιρός. Ωστόσο, την Παρασκευή ο καιρός θα αλλάξει ξανά από το πρωί, κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα. Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, θα σημειωθούν κάποιες βροχές κυρίως στην Πελοπόννησο. Η Αττική ενδέχεται να επηρεαστεί κατά τη διάρκεια του Σαββάτου από αρκετή συννεφιά με πιθανότητα τοπικών βροχών, χωρίς όμως κάτι το ιδιαίτερο. Από το βράδυ του Σαββάτου προς την Κυριακή, το σύστημα θα κατακερματιστεί. Βαδίζοντας προς το τέλος του μήνα και τις αρχές του επόμενου, ο καιρός αναμένεται να βελτιώνεται ολοένα και περισσότερο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr